Hätten wir NIE gedacht: Dieses Land führt die Michelin-Liste der Streetfood-Stände an

Streetfood und Michelin - passt das zusammen? Und wie! Immer mehr Länder sammeln Auszeichnungen für ihre Garküchen. Ein überraschender Spitzenreiter führt die Liste deutlich an mit 148 Ständen. Welches Land das ist, lesen Sie hier.

Streetfood war lange der Underdog der Kulinarik: schnell, günstig, unkompliziert. Doch der berühmteste Restaurantführer der Welt schaut inzwischen ganz genau hin - und zeichnet immer häufiger kleine Stände aus, die mit Feuerstellen, Plastikstühlen und Familienrezepten kochen. Eine aktuelle Auswertung von Condé Nast Traveller zeigt: Manche Länder sind dabei echte Überflieger.

Platz 1: Singapur

Ganze 148 Streetfood-Stände sind in Singapur von Michelin gelistet - mehr als in jedem anderen Land. Die meisten erhalten den „Bib Gourmand“, die Auszeichnung für großartige Küche zu fairen Preisen. Hier zeigt sich, was Singapur so besonders macht: Essen gehört allen.

© Getty Images

Ob Hokkien-Nudeln in glänzender Soße, Fischball-Suppe, Austern-Omelett oder Chili Crab - die Vielfalt ist enorm. Und Singapur schreibt Geschichte: „Hawker Chan“ war 2017 der erste Streetfood-Stand weltweit mit Michelin-Stern (für ein Hühnchengericht unter zwei Euro!). Den Stern verlor er später zwar wieder, doch „Hill Street Tai Hwa Pork Noodle“ hält seinen bis heute.

Platz 2: Thailand

Mit 33 gelisteten Ständen landet Thailand knapp dahinter. Gerade Bangkok ist ein Paradies für Streetfood-Fans. Das berühmteste Beispiel: Jay Fai, die Kultköchin mit Schutzbrille, deren Krabben-Omelett längst Weltruhm hat. Daneben sorgen süß-cremiger Mango Sticky Rice bei K. Panich oder traditionelle Nudelgerichte für lange Schlangen.

© Getty Images

Platz 3: Malaysia

Malaysia bringt es auf 27 Michelin-gelistete Stände, vor allem in George Town auf Penang. Von aromatischem Curry Mee über luftige Apom-Pfannkuchen bis zu würziger Asam Laksa - die Gerichte spiegeln die ganze Bandbreite der malaysischen Küche wider und zeigen, wie sehr Streetfood hier zum Lebensgefühl gehört.

© Getty Images

Platz 4: Hongkong

Hongkong begeistert mit 26 gelisteten Ständen - ungewöhnlich viele davon sind Dessert-Spots. Eierwaffeln, Seidensuppen, Rote-Bohnen-Kuchen und sogar kräuteriger Teekuchen: Hier treffen kantonesische Traditionen auf kreative Dessertideen, die so nur in Hongkong funktionieren.

© Getty Images

Platz 5: Vietnam

Vietnam schafft es mit 24 Einträgen knapp dahinter. Phở in endlosen Variationen dominiert die Szene, aber auch Gerichte wie gebratene Betelblatt-Röllchen oder gedämpfter Reis mit mariniertem Schweinefleisch zeigen: Vietnamesisches Streetfood ist herzhaft, aromatisch und tief verwurzelt in Familientraditionen.

© Getty Images

Die Michelin-Liste beweist: Spitzenküche finden Sie heute nicht nur im Luxusrestaurant, sondern genauso an kleinen Ständen, auf Plastikstühlen und zwischen dampfenden Garküchen