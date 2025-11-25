Alles zu oe24VIP
Termin abgesagt: Sorge um Ralf Rangnick
Termin abgesagt: Sorge um Ralf Rangnick

25.11.25, 12:38
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick plagen weiterhin Verletzungssorgen, weshalb der 67-Jährige nun sogar einen Termin am Mittwoch absagen musste.

Rangnick hätte nämlich als Experte für Canal+ beim Champions-League-Hammer Bayern München gegen Arsenal (Mi., 20.45 Uhr) im Einsatz sein sollen.

Dafür wäre der Teamchef am Dienstag nach London geflogen, um vor Ort das Spiel zu analysieren. Wie aber schon beim sensationellen WM-Einzug klar ersichtlich, plagen Rangnick Schmerzen im Fuß.

Reise in die USA ist wichtiger

Genauer gesagt im Sprunggelenk, weshalb der Deutsche aktuell auch nur humpeln kann. "Ralf hätte sich sehr auf London gefreut, wir wollten uns am Dienstag Chelsea gegen Barca anschauen und am Mittwoch dann aus dem Emirates berichten. Es besteht allerdings kein Grund zur Sorge", erklärt Head of Sports bei Canal+ Thomas Trukesitz.

Deshalb bleibt Rangnick nun in Salzburg, um nächste Woche für die Reise in die USA topfit zu sein. Für ihn geht es nach Washington D.C., wo am 5. Dezember die Gruppen der WM in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost werden.

