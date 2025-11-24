Nationalfeiertag für U17-WM-Titel? Team-Star erinnert Van der Bellen an Versprechen

Unsere U17-Helden in Katar bringen Bundespräsident Alexander Van der Bellen möglicherweise früher als gedacht in Erklärungsnot.

Am 18. November, als das ÖFB-Team die erste WM-Qualifikation seit 28 Jahren feierte, forderte Marko Arnautovic Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) dazu auf, den Tag zum Feiertag zu machen. Unser Staatsoberhaupt antwortete mit einem witzigen Video, dass man darüber nochmal sprechen kann, wenn der WM-Pokal am 19. Juli 2026 tatsächlich nach Wien gebracht wird. Der unglaubliche Erfolgslauf der U17-Nationalmannschaft in Katar bringt ihn allerdings jetzt in Erklärungsnot.

Zum ersten Mal in der Geschichte steht eine heimische Fußball-Auswahl im Endspiel um den Titel einer Weltmeisterschaft. Dort trifft man am Donnerstag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) nun auf Portugal und möchte das Unmögliche tatsächlich möglich machen.

Die Elf von Teamchef Hermann Stadler ist als einziges Team im Laufe des Turniers ungeschlagen und musste überhaupt erst ein Gegentor kassieren. Schon jetzt steht fest, dass am Donnerstag das ganze Land unserer Boy-Group die Daumen drücken wird.

VdB gratuliert, Team-Star will Feiertag

Am Montag gratulierte Van der Bellen standesgemäß der Jugend-Auswahl zu dem geschichtsträchtigen Coup. "Das ist ein historischer Erfolg für Österreichs Fußball", schreibt er auf seinen Social-Media-Plattformen und führt weiter aus: "Unser Team hat gemeinsam auf ein Ziel hingearbeitet – und es geschafft. Echter rot-weiß-roter Teamspirit. Wir sind alle sehr stolz und freuen uns mit den Spielern."

Doch was dann kommt, damit hat er wohl nicht gerechnet. Unter dem Halbfinal-Post des ÖFB meldet sich einer unserer "großen" WM-Helden zu Wort. "Sehr geehrter Herr Bundespräsident, vielleicht wird es mit dem Nationalfeiertag schneller etwas als erwartet (ich denke, das Angebot steht auch für den U17)", schreibt Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner ganz frech darunter.

Eine Antwort blieb bislang aus, man kann aber gespannt sein, wie die Staatsspitze am Donnerstag, 27. November, gegen 19 Uhr reagiert, sollte das Winter-Wunder tatsächlich mit dem WM-Titel gekrönt werden.