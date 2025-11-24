Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
U17-Wunderteam ist unsere neue goldene Generation
© ÖFB/Andreas Pichler

Unsere Zukunft

U17-Wunderteam ist unsere neue goldene Generation

24.11.25, 13:30
Teilen

Den U-17-Helden aus Katar gehört die Zukunft des ÖFB-Teams.

Ganz Österreich spricht über sie: Unsere U17-Nationalmannschaft, die bei der WM in Katar mit einer Mischung aus Leidenschaft, Wucht und Coolness aufspielt wie kaum ein Jahrgang davor und mit dem Halbfinal-Einzug ÖFB-Geschichte geschrieben hat. Und vor allem: Sie haben uns gezeigt, dass eine neue goldene Generation heranwächst.

U17-Wüstenmärchen: Mit Alaba-Glückbringer Richtung WM-Finale
ÖFB-Boys wollen jetzt ins WM-Finale

Moser verwandelte gleich drei Elfmeter

Im Mittelpunkt: Johannes Moser. Der Liefering-Stürmer spielt ein Turnier wie aus einem Guss. Moser ist der Mann für die entscheidenden Momente. Wenn er im Strafraum auftaucht, hält Österreich den Atem an – und der Gegner die Luft an.

Ebenso beeindruckend: Kapitän Jakob Pokorny. Der Chef im Zentrum, der Mann, der das Tempo vorgibt. Stets an seiner Seite: Vasilije Markovic, einer der größten Arbeiter im Team. Der Mann, der den entscheidenden Elfmeter gegen Tunesien herausholte, rennt, grätscht, beißt – und macht genau das, was jede Weltklasse-Mannschaft braucht: die Drecksarbeit. Doch das Erfolgsgeheimnis liegt nicht nur in Einzelkönnern: Diese U17 ist eine Maschine. Und vorne sorgen Deshishku, Dobis, Jozepovic & Co. für die Tore, merken Sie sich diese Namen, ihnen gehört die Zukunft!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden