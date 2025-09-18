Alles zu oe24VIP
Amazon
Rückgabe-Hammer: Amazon führt neue Regel ein

18.09.25, 10:59
In vielen Fällen haben Kunden nun eine weitere Möglichkeit. 

Amazon hat eine neue Option eingeführt, die den Rückgabeprozess für Kunden erleichtern soll: die Teilrückerstattung. Statt einen Artikel zurückzusenden, können Kunden in vielen Fällen eine teilweise Rückzahlung erhalten und das Produkt behalten.

Wie funktioniert die Teilrückerstattung?

Wenn Kunden einen Artikel zurückgeben möchten, wird ihnen nun neben der Standard-Rückgabe die Möglichkeit angeboten, eine Teilrückerstattung zu erhalten. Die Höhe dieser Rückerstattung variiert je nach Produkt und Grund der Beanstandung und liegt meist im ein- bis zweistelligen Euro-Bereich, häufig bei etwa 2,99 €.

Rücksendung bleibt möglich

Die Entscheidung für eine Teilrückerstattung ist nicht endgültig. Kunden können sich innerhalb der regulären Rückgabefrist dennoch entscheiden, den Artikel zurückzusenden. In diesem Fall wird lediglich die bereits ausgezahlte Teilsumme vom Erstattungsbetrag abgezogen 

Für Kunden bedeutet die Teilrückerstattung weniger Aufwand, da sie den Artikel behalten können, ohne ihn zurücksenden zu müssen. Amazon profitiert von reduzierten Logistikkosten und weniger Retouren, was auch positive Auswirkungen auf die Umwelt hat.

