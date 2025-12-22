Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.500 aktien up +2.35% Andritz AG 65.65 aktien up +0.61% BAWAG Group AG 124.80 aktien up +2.38% CA Immobilien Anlagen AG 22.800 aktien down -0.87% CPI Europe AG 15.500 aktien down -1.15% DO & CO Aktiengesellschaft 206.00 aktien up +2.49% EVN AG 28.300 aktien up +1.8% Erste Group Bank AG 101.20 aktien up +1.3% Lenzing AG 22.450 aktien equal +0% OMV AG 46.340 aktien down -0.47% Oesterreichische Post AG 31.050 aktien up +0.16% PORR AG 31.200 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.260 aktien up +2.87% SBO AG 27.100 aktien down -0.55% STRABAG SE 78.30 aktien down -0.63% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien up +0.92% VERBUND AG Kat. A 62.10 aktien up +1.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien down -0.78% Wienerberger AG 30.440 aktien down -0.85% voestalpine AG 37.960 aktien down -1.09%
  1. oe24.at
  2. Business
Signa-Pleite: Jetzt kommen Marken und Domains unter den Hammer

Gebote möglich

Signa-Pleite: Jetzt kommen Marken und Domains unter den Hammer

22.12.25, 08:45
Teilen

Im Zuge der Insolvenz der Signa Holding werden nun auch Markenrechte und Internet-Domains aus dem Signa-Umfeld versteigert. 

 Das teilte das Auktionshaus Aurena am Montag mit. Unter den angebotenen Marken finden sich etwa "SIGNA" (Rufpreis 5.000 Euro), "SIGNA Holding" (1.200 Euro) und "SIGNA Development" (200 Euro) samt dazugehöriger Domains.

Neben Signa selbst umfasst die Auktion laut Aurena auch Marken und Domains zu Immobilienprojekten, darunter "An der Hauptwache" (Frankfurt), "The Heritage" (Düsseldorf), "Zwei hoch Fünf" (Stuttgart) oder "Villa Eden" am Gardasee. Insgesamt kommen 179 Positionen unter den Hammer.

Auch Domains sind zu haben

Versteigert werden auch Domain-Konvolute rund um Karstadt und den Hamburger Elbtower (jeweils Rufpreis 1.200 Euro) sowie "Villa Ansaldi" (600 Euro). Zudem werden einzelne Domains wie "ohnebenko.com" (500 Euro) oder "nichtmitbenko.de" (50 Euro) angeboten. Gebote sind bereits möglich, die Zuschläge erfolgen am 16. Jänner 2026 ab 9.00 Uhr.

Mitbieten kann nach einmaliger Registrierung laut Aurena grundsätzlich jeder - Firmen wie Privatpersonen. Im Zuge der Signa-und Benko-Insolvenzen waren in den vergangenen Monaten bereits wiederholt Gegenstände aus dem Umfeld des Firmennetzwerks versteigert worden - von Büroausstattung bis hin zu Inventar aus Immobilien.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden