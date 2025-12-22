Signa-Pleite: Jetzt kommen Marken und Domains unter den Hammer

Im Zuge der Insolvenz der Signa Holding werden nun auch Markenrechte und Internet-Domains aus dem Signa-Umfeld versteigert.

Das teilte das Auktionshaus Aurena am Montag mit. Unter den angebotenen Marken finden sich etwa "SIGNA" (Rufpreis 5.000 Euro), "SIGNA Holding" (1.200 Euro) und "SIGNA Development" (200 Euro) samt dazugehöriger Domains.

Neben Signa selbst umfasst die Auktion laut Aurena auch Marken und Domains zu Immobilienprojekten, darunter "An der Hauptwache" (Frankfurt), "The Heritage" (Düsseldorf), "Zwei hoch Fünf" (Stuttgart) oder "Villa Eden" am Gardasee. Insgesamt kommen 179 Positionen unter den Hammer.

Auch Domains sind zu haben

Versteigert werden auch Domain-Konvolute rund um Karstadt und den Hamburger Elbtower (jeweils Rufpreis 1.200 Euro) sowie "Villa Ansaldi" (600 Euro). Zudem werden einzelne Domains wie "ohnebenko.com" (500 Euro) oder "nichtmitbenko.de" (50 Euro) angeboten. Gebote sind bereits möglich, die Zuschläge erfolgen am 16. Jänner 2026 ab 9.00 Uhr.

Mitbieten kann nach einmaliger Registrierung laut Aurena grundsätzlich jeder - Firmen wie Privatpersonen. Im Zuge der Signa-und Benko-Insolvenzen waren in den vergangenen Monaten bereits wiederholt Gegenstände aus dem Umfeld des Firmennetzwerks versteigert worden - von Büroausstattung bis hin zu Inventar aus Immobilien.