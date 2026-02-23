Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 53.80 aktien up +4.47% Andritz AG 72.70 aktien down -1.42% BAWAG Group AG 135.90 aktien up +0.44% CA Immobilien Anlagen AG 25.940 aktien down -0.23% CPI Europe AG 16.230 aktien down -0.55% DO & CO Aktiengesellschaft 218.00 aktien up +0.23% EVN AG 29.100 aktien down -0.34% Erste Group Bank AG 105.80 aktien down -0.75% Lenzing AG 24.750 aktien down -1.79% OMV AG 55.10 aktien up +0.64% Oesterreichische Post AG 35.000 aktien down -0.57% PORR AG 40.050 aktien down -1.48% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.260 aktien down -1.31% SBO AG 35.250 aktien down -0.42% STRABAG SE 93.50 aktien down -0.32% UNIQA Insurance Group AG 16.640 aktien down -0.6% VERBUND AG Kat. A 59.30 aktien down -0.42% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.60 aktien down -1.65% Wienerberger AG 30.620 aktien up +0.13% voestalpine AG 47.780 aktien down -0.42%
Trumps Zoll-Schlappe heizt den Goldpreis wieder an

Auch Silber steigt

Trumps Zoll-Schlappe heizt den Goldpreis wieder an

23.02.26, 11:20
Die zurückgekehrte Unsicherheit rund um die US-Zölle hat zum Wochenstart die Preise für Gold und Silber nach oben getrieben. Zuletzt  

Zuletzt ließ der Schwung aber insbesondere bei Silber wieder nach. Für eine Feinunze Silber (31,1 Gramm) wurden in der Früh 85,47 Dollar bezahlt. Damit bewegt sich der Preis auf dem Niveau von Mitte Februar. Eine Feinunze Gold kostete 5.127 Dollar (4.357 Euro). Hier wurde im Handelsverlauf mit 5.177 Dollar der höchste Stand seit Ende Jänner erreicht.

Grund für die Preissprünge bei Gold und Silber sind die jüngsten Entwicklungen im Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt. Nach der am Freitag verkündeten Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Präsident Donald Trump legte dieser mit einem neuen Zollsatz nach. Der Republikaner kündigte am Samstag auf der Plattform Truth Social einen weltweiten Zoll auf Importe in die USA von 15 Prozent an - statt der kurz davor bereits veranschlagten 10 Prozent. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus.

Depotabsicherung in turbulenten Zeiten

"Die Unsicherheit hat sich wieder einmal erhöht, was deutlich am Goldpreis und noch stärker bei Silber abzulesen ist", schrieben die Experten der Dekabank. Anleger griffen damit bei den Edelmetallen zu, die oft in turbulenten Zeiten als Depotabsicherung gefragt sind. Hinzu kommt, dass der Euro auf die jüngsten Entwicklungen mit Kursgewinnen zum US-Dollar reagierte. Damit werden Gold und Silber, die in Dollar notieren, für die Anleger günstiger; auch dadurch stieg die Edelmetall-Nachfrage.

Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank äußerte sich ähnlich: "Da die USA in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Ländern Handelsabkommen geschlossen haben, stellt sich nun die Frage, was denn nun eigentlich gilt." Eigentlich sollte der Handelsausschuss des EU-Parlaments am morgigen Dienstag die mit den USA vereinbarten Zollvereinbarungen absegnen, nun wird es aber zunächst am Montag eine Sondersitzung des EU-Verhandlungsteams geben.

"Zu Wochenbeginn gibt es also eine ganze Reihe an Fragezeichen", fuhr Gitzel fort. Besonders schwer wiege die Situation für Unternehmen, die aktuell Waren in die USA versenden. Unter welchen Bedingungen ihre Güter über den Atlantik gehen, ist ungewiss. Die Unsicherheiten könnten im schlimmsten Falle dazu führen, dass Waren zurückgehalten werden. Der globale Güterhandel bleibt damit Gitzel zufolge belastet. In den meisten Weltregionen werde man deshalb auf die Aktivierung binnenwirtschaftlicher Kräfte setzen.

