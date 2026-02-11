Alles zu oe24VIP
  4. David Alaba
David Alaba
Unmut

ÖFB-Kapitän sauer: Neuer Wirbel um David Alaba bei Real Madrid

11.02.26, 06:55 | Aktualisiert: 11.02.26, 08:14
ÖFB-Kapitän David Alaba ist mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden. 

Bei Real Madrid kehrt auch unter dem neuen Trainer Álvaro Arbeloa keine Ruhe ein. Mehrere Spieler sollen bereits ihren Unmut bekundet haben, darunter vor allem Kapitän Dani Carvajal. Die spanische Zeitung „Marca“ berichtet nun aber, dass auch David Alaba für Wirbel bei Real sorgt und bezeichnet die Personalie als „heiße Kartoffel“.

Alaba unzufrieden

Der Österreicher versteht nicht, warum er bei Real kaum mehr zum Zug kommt und hat seinen Unmut dem Trainer auch schon mitgeteilt. Alaba ist nach überstandener Verletzung wieder topfit und pocht auf regelmäßige Einsatzzeiten vor der WM. Bisher stand Alaba in dieser Saison erst in 5 Ligaspielen auf dem Platz und kam dabei auf läppische 69 Spielminuten. 

Der Vertrag des ÖFB-Kapitäns läuft im Sommer aus, eine Vertragsverlängerung scheint ausgeschlossen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen Abschied bereits im Winter.

Vor allem Charlotte FC aus der nordamerikanischen MLS zeigt Interesse – ein Wechsel in die USA wäre auch noch bis Ende März möglich. Die neue MLS-Saison startet jedoch schon am 21. Februar und damit in zehn Tagen.

