  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
© Getty Images

Tennis-Lichtblick

Shootingstar Lilli Tagger schon Top 150

28.01.26, 16:50 | Aktualisiert: 28.01.26, 18:18
Tennis-Supertalent Lilli Tagger macht den nächsten Schritt Richtung Top 100. Mit dem Viertelfinal-Einzug beim ITF-W100-Turnier in Fudschaira knackte die 17-jährige Osttirolerin - aktuell Nr. 155 der Welt - erstmals die Top 150 der Damen-Weltrangliste. 

Mit einem 6:2, 6:4-Sieg über die Französin Chloe Paquet schaffte es Tagger souverän in die Runde der letzten acht. Im Viertelfinale trifft die als Nummer 3 gesetzte ÖTV-Hoffnung auf die Slowakin Viktoria Hruncakova (WTA-Nr. 220). 

Nummer 1 beim Hartplatz-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die 28-jährige Mexikanerin Renata Zarazua (WTA-Nr. 80). Auch sie sollte für Tagger zu schlagen sein.

Im Falle eines Titelgewinns winkt der im vergangenen Jahr meistgegoogelten Sportlerin Österreichs ein Vorstoß in die Top 130. 

Bald vier Österreicherinnen in Top 100?

Aktuell haben wir mit der Ende 2025 eingebürgerten Anastasia Potapova (WTA-Nr. 55) und Julia Grabher (WTA-95) zwei Top-100-Spielerin, mit Sinja Kraus (WTA-106) ist eine dritte am Sprung in den "Hunderter-Club". Doch auch für Tagger, die heuer ihr erstes volles Jahr auf der WTA-Tour vor sich hat, scheint dies nur eine Frage der Zeit.

