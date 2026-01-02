Das spielt's 2026 sportlich

Das Jahr 2026 hat im heimischen Sport wieder einige Veranstaltungen auf Weltklasseniveau zu bieten. Auch in Niederösterreich ist einiges los.

Spannung verspricht aus niederösterreichischer Sicht die Fußball-Frühjahrssaison in der heimischen Zweiten Liga. Zur Winterpause liegen mit St. Pölten, Amstetten und der Admira gleich drei niederösterreichische Teams an der Spitze. Zwei von ihnen – der SKN und die Südstädter – wollen bis zum Schluss um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen. Der Startschuss ins Frühjahr fällt am 20. Februar.

Den Wachau-Marathon laufend meistern

© Wachau Marathon

Nach der spektakulären Ausgabe 2025 mit zwei Streckenrekorden im Halbmarathon ist die Vorfreude auf den Wachau-Marathon besonders groß. Heuer wird am 13. September gelaufen, Tausende Aktive werden zwischen Emmersdorf (Bezirk Melk) und Krems unterwegs sein.

Von Ladies Open bis Spartan Race

Weltklasse-Damentennis ist im Sommer im Mostviertel zu sehen. Die Ladies Open in Amstetten werden ab 12. Juli gespielt. Im vergangenen Jahr gab es zur Freude der Fans ein rein österreichisches Finale, das Sinja Kraus gegen Jungstar Lilli Tagger für sich entscheiden konnte. Außerdem steigt Anfang September auf der Anlage des TC Tulln wieder ein Herren-Challenger-Turnier.

Ebenfalls am 12. Juli wird Niederösterreichs größte Rad-Breitensport-Veranstaltung ausgetragen. Beim Wachau Radmarathon mit Start und Ziel in Mautern (Bezirk Krems) werden mehr als 2.000 Aktive erwartet. Weltklasse-Sport gibt es auch dreimal in St. Pölten: beim Challenge Triathlon am 31. Mai, beim Liese Prokop Memorial, wo am 4. Juni Top-Leichtathletik geboten wird, und von 19. bis 21. Juni beim Spartan Race.