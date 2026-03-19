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Messi
© Getty

900!

Messi knackt Mega-Marke – dieser Meilenstein sprengt alles

19.03.26, 08:08
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Ein Moment für die Ewigkeit! Lionel Messi hat die unfassbare Marke von 900 Toren geknackt. Ein Rekord, den nur ganz wenige überhaupt erreichen können. 

Lionel Messi hat es geschafft: 900 Karriere-Tore! Mit seinem Treffer erreichte der Argentinier eine Zahl, die im modernen Fußball fast unerreichbar wirkt. Spiel für Spiel, Jahr für Jahr hat sich der Superstar an diese Marke herangeschossen – jetzt ist sie Realität.

Der Treffer fiel früh im Spiel gegen Nashville, als der Argentinier schon in der Anfangsphase zuschlug und einmal mehr seine Klasse zeigte. 

Ein Klub für Legenden

Die 900-Tore-Marke ist kein gewöhnlicher Rekord – sie ist ein Symbol für absolute Ausnahme-Klasse. Nur eine Handvoll Spieler kommt überhaupt in diese Nähe. Mit der 900er-Marke reiht sich Messi in einen exklusiven Klub ein. 

Besonders bemerkenswert: Messi brauchte dafür deutlich weniger Spiele als sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo – ein weiterer Punkt im ewigen GOAT-Duell.  

Für seine 900 Tore brauchte der Weltmeister rund 1.142 Spiele – und damit klar weniger als der Portugiese, der diese Marke erst später und in mehr Partien erreichte. Auch beim Alter hat Messi die Nase vorne: Er schaffte den Meilenstein mit 38 Jahren – Ronaldo war bereits 39. Nur er und Cristiano Ronaldo haben diese unglaubliche Zahl erreicht. 

Kein Ende in Sicht

Auch nach dem historischen Meilenstein zeigt der Superstar weiterhin seine Klasse und trifft regelmäßig. Die nächste große Marke? Könnte schneller fallen, als viele denken.

Trotz Messis historischem Treffer schied Inter Miami aus dem CONCACAF (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) aus. Das Spiel endete nicht so, wie es sich die Fans nach diesem Rekord erhofft hatten – die große Party blieb aus. Doch eines ist klar: Mit dieser Leistung hat Messi ein weiteres starkes Argument geliefert.

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