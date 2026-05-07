Comeback-Knaller? Vonn wieder im US-Aufgebot

Sorgt Lindsey Vonn doch noch einmal für das Ski-Märchen schlechthin? Obwohl die US-Amerikanerin nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia 2026 noch immer um ihre vollständige Genesung kämpft, taucht ihr Name plötzlich wieder im Nationalkader des US-Skiteams für die kommende Saison auf.

Für viele Fans ist das ein klares Signal: Die Ski-Queen denkt offenbar noch lange nicht ans endgültige Karriereende! Dabei klangen Vonns Aussagen zuletzt alles andere als optimistisch. Nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt musste die 41-Jährige bereits mehrfach operiert werden, ein weiterer Eingriff steht noch bevor. „Ich habe noch eine Operation vor mir, um das Metall zu entfernen und mein Kreuzband zu ersetzen“, erklärte die Amerikanerin selbst. Danach wartet die nächste harte Reha auf sie.

»Möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen«

Vonn machte zuletzt deutlich, wie schwierig der Weg zurück ist. Bis sie wieder bei „hundert Prozent“ sei, werde es „mindestens anderthalb Jahre“ dauern. Ein Comeback im Weltcup wäre damit frühestens in der Saison 2027/28 möglich – dann wäre die Ski-Legende bereits 43 Jahre alt. Und trotzdem lässt Vonn die Ski-Welt weiter hoffen. „Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen“, sagte die 84-fache Weltcupsiegerin gegenüber „AP“. Aktuell sei alles offen – vom endgültigen Karriereende bis hin zur sensationellen Rückkehr auf die große Bühne.

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Dass sie nun trotzdem offiziell im US-Kader geführt wird, heizt die Gerüchte ordentlich an. Denn ganz offensichtlich will der Verband seine Superstar-Athletin noch nicht abschreiben. Auch abseits der Piste sendete Vonn zuletzt positive Signale. Anfang der Woche zeigte sich die Ski-Queen bei der Met-Gala in New York erstmals wieder ohne Krücken. Noch ist völlig offen, ob Lindsey Vonn tatsächlich noch einmal in den Weltcup zurückkehrt. Doch allein ihre Kader-Nominierung reicht aus, um die Ski-Fans träumen zu lassen.