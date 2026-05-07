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Akademie-Shopping: Wechselt Ronaldo-Sohn nach Österreich?
© getty

Wilde Berichte

Akademie-Shopping: Wechselt Ronaldo-Sohn nach Österreich?

07.05.26, 10:58
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Wie Cristiano Ronaldo selbst spielt auch sein Sohn Cristiano Ronaldo Junior für Al Nassr in Saudi-Arabien. Der 15-Jährige soll nun aber einen Wechsel nach Europa anstreben und auch Red Bull Salzburg ist in der Verlosung.

Damit die Karriere von CR Jr. den nächsten Schritt gehen kann, soll ein großer Klub in Europa Abhilfe schaffen. Natürlich blickt der Portugiese zuerst auf die Ex-Klubs seines Weltstar-Vaters: Real Madrid, Juventus, Manchester United und Sporting.

Cristiano Ronaldo
© Getty

Doch es kursieren auch Gerüchte zum BVB, Tottenham, den Bayern, Schickers Hoffenheim und auch Red Bull Salzburg. Den Bullen-Akademien, es gibt zahlreiche auf der Welt, eilt ihr Ruf natürlich voraus. In Sachen Jugendausbildung macht den Salzburgern aber kaum einer etwas vor.

Wie groß die Chance auf eine Verpflichtung aber ist, muss hinterfragt werden. Der junge Ronaldo bringt schon jetzt eine enorme Popularität und einen Medienwert mit, der eine Verpflichtung für Ronaldos Ex-Klubs natürlich attraktiv erscheinen lässt.

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