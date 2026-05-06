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© getty

Trotz Traumstart

Faden riss nach 2:0: Tagger schrammt an Rom-Coup vorbei

06.05.26, 18:17
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Tennis-Talent Lilli Tagger ist beim WTA-1000-Turnier in Rom denkbar knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt. Trotz einer starken Führung musste sich die Osttirolerin am Mittwoch geschlagen geben.

Lilli Tagger hat den Einzug in die zweite Runde von Rom verpasst. Die 18-jährige Osttirolerin, die erst als Lucky Loser in das Hauptfeld des Sandplatz-Klassikers gerutscht war, unterlag der Griechin Maria Sakkari (WTA-41.) nach einem packenden Duell über 2:21 Stunden mit 7:5, 3:6, 0:6. Dabei sah es lange Zeit nach einer handfesten Überraschung durch die junge Österreicherin aus.

Sensation war zum Greifen nahe

Nach einem gewonnenen ersten Satz führte Tagger im zweiten Durchgang bereits mit 2:0 und hatte sogar die Chance auf das Doppelbreak zum 3:0. In dieser Phase dominierte die Nachzüglerin das Geschehen auf dem Court gegen die kampfstarke Griechin deutlich. Doch dann riss der Faden bei der Österreicherin komplett: Sakkari fand zurück ins Spiel, während Tagger im weiteren Verlauf der Partie nur noch ein einziges Game für sich entscheiden konnte.

Steigerung zum letzten Duell

Trotz der Niederlage zeigte Tagger eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen in Indian Wells, wo sie noch glatt mit 5:7, 0:6 untergegangen war.

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