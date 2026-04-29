Heidi Klum schnappt sich Millionen-Kampagne – dieser Mega-Deal hat es in sich

Heidi Klum landet den nächsten großen Coup: Das Topmodel wird zum Gesicht einer riesigen Modekampagne und das gleich für mehrere Jahre. Für die Marke bedeutet das einen kompletten Neustart.

Der Deal ist langfristig angelegt: Gleich zwei Jahre lang wird Klum die Casual-Linie von s.Oliver repräsentieren. Im Zentrum steht eine groß angelegte Kampagne, mit der sich das Unternehmen völlig neu positionieren will.

Marke will sich neu erfinden

Mit der Zusammenarbeit verfolgt s.Oliver ein klares Ziel: weg vom reinen Alltagslabel, hin zu einer moderneren, emotionaleren Marke. Klum soll dabei helfen, frischen Wind reinzubringen und wieder mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Kampagne ist entsprechend groß gedacht und soll das Image der Marke nachhaltig verändern. Statt nüchterner Basics setzt man künftig stärker auf Gefühl, Lifestyle und eine neue Strahlkraft.

„Ich will immer gut aussehen“

Wie die "Bild" berichtet, spielt für Heidi Klum selbst Mode nicht nur auf dem Laufsteg eine Rolle. Sie legt großen Wert darauf, sich in jedem Moment wohl und stilvoll zu fühlen, egal ob elegant gestylt oder entspannt im Alltag. Entscheidend sei für sie, dass Kleidung nicht nur gut aussieht, sondern auch zur eigenen Persönlichkeit passt. Dass sie nun mit s.Oliver zusammenarbeitet, ist für sie kein Zufall. Die Marke begleitet sie schon seit jungen Jahren, heute beschreibt sie die Kooperation als echtes „Perfect Match“.

Klum als Zugpferd

Dass die Wahl auf Heidi Klum fiel, ist kein Zufall. Als eines der bekanntesten Models weltweit bringt sie genau die Mischung aus Glamour, Bekanntheit und Erfahrung mit, die für so einen Imagewandel entscheidend ist.

Mit dem Mega-Deal zeigt sich einmal mehr: Klum bleibt eine der gefragtesten Werbefiguren überhaupt und sorgt auch nach Jahrzehnten im Business noch für echte Schlagzeilen.