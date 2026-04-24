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Sharon Stone
© Getty Images

GNTM-Finale

Heidi Klum holt Sharon Stone in ihre Model-Show

24.04.26, 13:39
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Endrunde der Model-Show findet am 28. Mai erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt

Los Angeles. Die US-Schauspielerin Sharon Stone kommt am 28. Mai als Gast zum Finale der 21. Staffel von "Germany's next Topmodel". Neben Stone bekommt Heidi Klum in der Finalshow weitere prominente Unterstützung, wie ProSieben mitteilte. Erwartet werden etwa Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato, US-Sängerin Nicole Scherzinger, die Models Adriana Lima und Winnie Harlow sowie Dan und Dean Caten von der Modemarke Dsquared.

Nachdem Klum (52) jahrelang nur weibliche Nachwuchsmodels gesucht hat, sind inzwischen auch männliche Kandidaten dabei. Das Finale der Model-Show findet dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt. Ein "Finale mit echtem Hollywood-Glamour" kündigt der Sender Anfang des Jahres an. Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, lebt.

Sharon Stone (68) war vor über 30 Jahren mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" weltberühmt geworden. Es folgten Filme wie "Casino", "Catwoman" oder "The Disaster Artist". Die Schauspielerin stand zudem für die dritte Staffel des gehypten Teenager-Dramas "Euphoria" vor der Kamera. Inzwischen ist Stone auch als Malerin und als Autorin tätig.

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