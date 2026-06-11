Polit-Knaller: Hape Kerkeling soll Präsident werden!

Kult-Autor, Film-Liebling und Star-Comedian - wenn es nach einer Online-Petition geht, soll Hape Kerkeling bald Präsident werden!

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Er ist weit über die Landesgrenzen einer der wohl beliebtesten Stars aus TV und Film. Jetzt wollen ihn Tausende in einer neuen Rolle sehen - und die ist durchaus überraschend.

Eine Online-Petition sammelte weit über zehntausend Stimmen für Hape Kerkeling : Der 61-Jährige soll Bundespräsident von Deutschland werden. Das Echo ist so enorm, dass der TV-Sender RTL bei ihm selbst nachfragte.

Kerkeling: "Ich schließe nichts mehr aus"

Die Antwort lässt weiter Raum für Spekulationen. Kerkeling sagte auf die Frage, ob er Bundespräsident werden möchte: "Ich schließe nichts mehr aus." Ob das gewohnt humorvoll gemeint war, ober doch ernst?

Jänner 2027 wird neuer Präsident gewählt

Es gibt sogar einen aktuellen Anlass für die Debatte um den Entertainer. Im Jänner 2017 wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Der amtierende Frank-Walter Steinmeier (70) darf nicht mehr antreten, weil er bereits seine zweite Amtszeit absolviert.

Deutscher Bundespräsident Walter Steinmeier © apa

Kerkeling erfülle sogar alle Kriterien, so die "Bild", auch wenn er nicht einer Partei angehört - das ist keine Vorraussetzung. Grundsätzlich kann jeder Deutsche sich um das höchste Amt im Staat bewerben: Er muss nur die Staatsangehörigkeit haben, wahlberechtigt sein und über 40 Jahre alt.

Promis wie Roland Kaiser gaben Stimme ab

Anders wie in Österreich wählt aber die Bundesversammlung in Deutschland den Bundespräsidenten. Ihr gehören alle 630 Bundestagsabgeordnete sowie Delegierte der Landesparlamente an. Insgesamt sind das 1260 Mitglieder.

Lustiger Fakt: Bei der Wiederwahl von Steinmeier waren auch Promis wie Schlagersänger Roland Kaiser oder Kabarettist Dieter Nuhr stimmberechtigt. Wie Kerkeling sagt: Alles ist vorstellbar.