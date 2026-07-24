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Llambis schöne Tochter tritt jetzt in seine Fußstapfen

Ein Mann im Smoking und eine Frau im eleganten Abendkleid posieren zusammen auf einer Gala.
© Getty Images
Als knallharter Juror sorgt Joachim Llambi seit gefühlten Ewigkeiten für Zittern am RTL-Tanzparkett, doch privat schlägt das Herz des TV-Stars vor allem für seine hübsche Tochter Helena.
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Seit 20 Jahren ist "Let’s Dance"-Urgestein Joachim Llambi (62) nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Punktgenau im selben Jahr erblickte seine Tochter Helena (20) das Licht der Welt – das gemeinsame Kind mit Ehefrau Ilona (45), die zudem Stieftochter Katharina (27) mit in die Ehe brachte. Während der streng gebügelte Herr Papa regelmäßig im Rampenlicht steht, hielt sich der Nachwuchs bisher strikt im Hintergrund. Helenas Social-Media-Auftritt war bis dato absolut geheim und privat.

Doch damit ist jetzt schlagartig Schluss! Die 20-Jährige hat ihr Profil öffentlich gestellt und gewährt ihren Followern zuckersüße Einblicke in ihr Privatleben. Auf einem aktuellen Spiegel-Selfie posiert die fesche Promi-Tochter im bauchfreien Trikot und Rüschen-Mini – und die Ähnlichkeit mit ihrer Mama Ilona ist schlichtweg verblüffend!

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Die privaten Schnappschüsse beweisen vor allem eines: Der Llambi-Spross hat gewaltig Stil! Ein anderes Foto zeigt die hübsche Studentin auf offener Straße in einem eleganten, rückenfreien Maxikleid mit tiefem Ausschnitt. "Sommer in Spanien", schreibt die 20-Jährige zu den Aufnahmen, die sie beim Flanieren durch malerische Gassen und mit ihren Freundinnen vor der beeindruckenden Kulisse der Kathedrale von Palma zeigen.

Ob beim Entspannen am türkisfarbenen Sandstrand oder beim ausgelassenen Mädels-Trip – Helena wirkt schlichtweg überglücklich. Ein traumhafter Anblick, an dem die Fans ab sofort glücklicherweise teilhaben dürfen.

Ab in die Medienwelt: Tritt Helena in Papas Fußstapfen?

Der Gang an die Öffentlichkeit kommt keineswegs von ungefähr. Helena studiert derzeit Medien und Kommunikation und schielt bereits ganz offen auf die große TV-Bühne! Schon vor zwei Jahren feierte sie ihr Moderations-Debüt an der Seite ihres berühmten Vaters bei einer großen Gala.

Joachim Llambi machte damals keinen Hehl aus seinem Stolz und kündigte an, dass dies erst der allererste Schritt im Showbusiness war. Und tatsächlich: Nach gemeinsamen Auftritten auf roten Teppichen glänzte das harmonische Vater-Tochter-Gespann erst kürzlich in der ARD-Show "Quizduell Olymp". Man darf gespannt sein, wann Helena ihre eigene Primetime-Show erobert!

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