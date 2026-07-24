Carmen Nebel: Geheimes Glück zum 70er!

Sie war die Königin der Samstagabend-Unterhaltung und trotzt seit Jahrzehnten dem männlich dominierten Show-Business – doch zu ihrem 70. Geburtstag genießt Carmen Nebel ihr privates Glück vollkommen abseits des Scheinwerferlichts.

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Als Frauen in der großen TV-Unterhaltung noch die absolute Ausnahme waren, marschierte die Lehrerin aus Sachsen mit ihrem markanten blonden Bob mutig voran. 1979 entdeckt, stieg Carmen Nebel rasch vom Talent zur beliebten Programmansagerin auf und wurde prompt zum "Fernsehliebling der DDR" gekürt.

Nach der Wiedervereinigung startete Nebel erst so richtig durch. 46 Ausgaben lang prägte sie die ARD-Kultshow "Die Feste der Volksmusik", ehe sie 2003 das Zepter an einen jungen Florian Silbereisen übergab. Doch von Karriereende keine Spur: Nebel wechselte zum ZDF, wo sie mit "Willkommen bei Carmen Nebel" 20 Jahre lang Quotenrekorde brach und im Advent als das weihnachtliche Aushängeschild des Senders fungierte.

Ein stilvoller Abschied ohne Drama

Ihr Rezept war stets ihre unaufgeregte, herzliche Art, bei der gute Laune nie mit krampfigen Gags erzwungen werden musste. 2021 folgte schließlich das Ende ihrer Samstagabendshow, 2024 verabschiedete sie sich endgültig von ihren traditionellen Weihnachtssendungen.

Ohne großes Tamtam sprach die Show-Ikone damals im schlichten Kostüm ihren letzten Satz auf der Showbühne: "Es war schön, ich hab's gerne gemacht, Tschüss, auf Wiedersehen." – und meinte es bitterernst. Einen Rücktritt vom Rücktritt schließt die Moderatorin felsenfest aus. Mit der heutigen Medienwelt kann sie ohnehin nur noch wenig anfangen: "Haltung und Sprache" hätten sich verändert, daher sei es gut, "dass ich nicht mehr dazugehöre".

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Oma-Freuden & Ehe-Glück fernab der Scheinwerfer

Heutzutage führt Carmen Nebel ein radikal zurückgezogenes, aber umso erfüllteres Leben als Pensionistin. 2021 gab sie ihrem Langzeit-Lebensgefährten, dem Musiker Norbert Endlich, das Ja-Wort.

Statt Rampenlicht stehen nun Familienzeit und Entspannung auf dem Programm. Die TV-Königin von einst blüht vor allem in ihrer liebsten Rolle auf: der als stolze Großmutter! Denn Stieftochter und Schlagersängerin Ella Endlich machte das Paar vor ein paar Jahren zu überglücklichen Großeltern. Eine neue Aufgabe, die Nebel in vollen Zügen genießt – ganz ohne Kameras, aber mit extrem viel Herz!