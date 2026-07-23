Heidi KIum: Busen-Show im Urlaub mit IHM

In einem neuen Video tanzt Heidi wieder einmal im knappen Höschen oben ohne am Strand und im Wasser für ihre Fans.

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Sommer, Sonne, Hüllenlos-Glück! Heidi Klum (53) genießt ihre verdiente Auszeit am Meer wieder einmal in vollen Zügen – und am liebsten ganz ohne störenden Stoff am Oberkörper. Auf Instagram verzückte sie ihre Millionen Fans jetzt mit einem besonders feurigen Urlaubs-Clip: Oben ohne und bester Laune tanzt Heidi durch die sanften Wellen des Ozean.

Um den strengen Social-Media-Regeln zu entgehen, musste allerdings eine blitzschnelle Lösung her: Ausgerechnet Hündchen Fritz, das die Model-Mama erst im April spontan aus einer Adoptionsstelle gekratzt hat, schlüpfte in die Rolle des lebendigen Büstenhalters. Fest an Heidis Brust gedrückt, hielt der kleine Vierbeiner die Intimzone bedeckt. Ansonsten trug die Catwalk-Ikon nur eine knappe Hose im Zebramuster, einen stylischen Strohhut und ein breites Grinsen im Gesicht. Ihr knapper Kommentar zum Nackt-Tanz: "Endlich!"

Chips-Tüte & kilometerlange Strandmärsche

Wer glaubt, Fritz sei der einzige Hüllen-Retter am Strand gewesen, irrt gewaltig! In einem weiteren Posting hielt Klum schlichtweg eine Packung ihrer eigenen Chips vor ihren Busen, während sie genüsslich am Strand knabberte.

Der kleine Hund genießt das Luxus-Leben an der Seite der Blondine sichtlich: Ob beim Nickerchen in einer eigenen Strandmuschel oder beim Kuscheln auf dem Handtuch mit Heidis Sohn Henry (20) – der Vierbeiner weicht der Familie kein Stück mehr von der Seite.

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Dass Heidi das stofffreie Flanieren im Wasser liebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich schwärmte sie öffentlich davon, wie befreiend es sei, im winzigen String und ohne Oberteil durch die Fluten zu gleiten. Ein bisschen Privatsphäre gönnt sich das Supermodel dabei aber doch: Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (36) stapft sie liebend gerne meilenweit an einsame Abschnitte abseits des Trubels, um uneingeschränkt die Sonne auf die Haut zu lassen.