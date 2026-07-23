Geiss-Töchter sind jetzt Bikini-Models

Davina und Shania Geiss landen ihren ersten großen Werbe-Deal außerhalb des Familienkosmos. Die Schwestern präsentieren künftig Bademode und Beachwear für die Marke Lascana.

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Davina und Shania Geiss haben ihren ersten großen Werbe-Deal an Land gezogen. Die Töchter von Carmen und Robert Geiss präsentieren künftig Bademode und Beachwear für die Marke Lascana. Die Looks zeigen sich entspannt, selbstbewusst und nahbar. Mit dem Projekt wollen sich die beiden Schwestern langfristig als unabhängige Business-Frauen etablieren und zeigen, dass sie mehr als nur die Töchter bekannter Eltern sind.

Fokus auf eigene Projekte

Davina erklärt gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass sie dankbar für alles sei, was sie durch ihre Familie erleben durfte, sich nun aber selbst etwas aufbauen möchte. Auch Shania empfindet die Arbeit für eine Modemarke außerhalb des Familienkosmos als Zeichen wachsender Unabhängigkeit. Geld allein sei dabei nie ihre Motivation gewesen, sondern die Wertschätzung für die eigene Arbeit. Vor der Kamera bei der Kampagne "Sister Summer Stories" fühlten sich beide nach eigener Aussage sehr wohl.

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Stärken der Schwestern ergänzen sich

Am Set ergänzen sich die Schwestern nach eigenen Angaben optimal. Während Shania bei spontanen Ideen mutiger agiert, achtet Davina genau auf jedes Detail. Ihre größte gemeinsame Stärke sei jedoch das gegenseitige Vertrauen und ehrliches Feedback.

Stolze Reaktionen der Eltern

Die ersten Aufnahmen vom Set schickten die Schwestern direkt an ihre Eltern. Mutter Carmen war sofort im Fashion-Modus und wählte ihre Lieblingslooks aus. Vater Robert achtet bei den Business-Entscheidungen seiner Töchter zwar genau aufs Kleingedruckte und stellt kritische Fragen, zeigt sich jedoch stolz auf die zunehmende Selbstständigkeit.