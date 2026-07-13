Davina Geiss: Das sexy Ergebnis ihrer Brust-Vergrößerung

Die Geiss-Töchter gehen ganz offen mit ihren Schönheits-Eingriffen um! Davina Geiss und ihre jüngere Schwester Shania haben sich gemeinsam für eine Brustvergrößerung entschieden. Das frische OP-Ergebnis präsentiert die ältere der beiden Millionärs-Töchter nun stolz im Netz.

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Das optische Resultat des Eingriffs lässt nicht lange auf sich warten. Auf Social Media gewährt die ältere Geiss-Tochter ihren Fans nun einen tiefen Einblick und zeigt, wie wohl sie sich in ihrem veränderten Körper fühlt.

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Statement mit neuen Kurven

Für ihren großen Auftritt wählte sie ein perfekt abgestimmtes Sommer-Outfit:

Das Key-Piece: Sie präsentiert ihre neuen Kurven in einem knapp sitzenden, buttergelben Bikini-Oberteil.

Das Styling: Das sommerliche Oberteil kombiniert sie lässig mit einer lockeren Hose.

Die Accessoires: Eine edle Designertasche von Chanel, glänzender Goldschmuck und eine dunkle Sonnenbrille runden den luxuriösen Jetset-Look ab.

Familie Geiss, 2023. © Getty Images

Offener Umgang

Mit diesem selbstbewussten Auftritt beweist die Millionärs-Tochter einmal mehr ihr Händchen für Mode und Inszenierung. Während chirurgische Eingriffe in der Promiwelt oft totgeschwiegen werden, gehen die Geiss-Schwestern einen anderen Weg und zeigen ganz offen, was sie haben machen lassen.