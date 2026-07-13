Stolz auf Eingriff
Davina Geiss: Das sexy Ergebnis ihrer Brust-Vergrößerung
Das optische Resultat des Eingriffs lässt nicht lange auf sich warten. Auf Social Media gewährt die ältere Geiss-Tochter ihren Fans nun einen tiefen Einblick und zeigt, wie wohl sie sich in ihrem veränderten Körper fühlt.
Auch interessant
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Statement mit neuen Kurven
Für ihren großen Auftritt wählte sie ein perfekt abgestimmtes Sommer-Outfit:
- Das Key-Piece: Sie präsentiert ihre neuen Kurven in einem knapp sitzenden, buttergelben Bikini-Oberteil.
- Das Styling: Das sommerliche Oberteil kombiniert sie lässig mit einer lockeren Hose.
- Die Accessoires: Eine edle Designertasche von Chanel, glänzender Goldschmuck und eine dunkle Sonnenbrille runden den luxuriösen Jetset-Look ab.
Offener Umgang
Mit diesem selbstbewussten Auftritt beweist die Millionärs-Tochter einmal mehr ihr Händchen für Mode und Inszenierung. Während chirurgische Eingriffe in der Promiwelt oft totgeschwiegen werden, gehen die Geiss-Schwestern einen anderen Weg und zeigen ganz offen, was sie haben machen lassen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden