Sophia Thomalla: Kein Kontakt zu Alexander Zverev

Alexander Zverev steht im Finale von Wimbledon und kämpft um den historischen Turniersieg. Seine Freundin Sophia Thomalla wird auf der Tribüne fehlen – aus einem ganz bestimmten Grund.

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Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev bestreitet am Sonntag um 17 Uhr das Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner. Für die neue Nummer zwei der Welt ist es das zweite Grand-Slam-Finale in Folge, nachdem er zuvor die French Open gewinnen konnte. Wie schon in Paris wird seine Freundin Sophia Thomalla während des Matches jedoch nicht im Stadion sein. Die Moderatorin muss arbeiten und reist erst nach Spielende per Flugzeug zur potenziellen Siegerparty an.

Volle Konzentration ohne Handy

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Um den Titel zu holen, setzt Zverev auf eine bewährte, eiserne Regel. Während eines zweiwöchigen Grand-Slam-Turniers bleibt sein Mobiltelefon komplett ausgeschaltet. Es gibt in dieser Zeit weder Anrufe noch Nachrichten, was auch für Thomalla gilt. Trotz der temporären Funkstille betont der Olympiasieger von 2021 lachend, dass sie eine sehr stabile Beziehung führen. Seine Partnerin kennt diesen Fokus und lässt ihn gewähren.

Historische Chance in London

Alexander Zverev © CameraSport via Getty Images

Mit dem Einzug in das Endspiel bricht Zverev historische Marken. Er ist der erste deutsche Profi im Wimbledon-Finale seit Boris Becker im Jahr 1995. Mit einem Sieg gegen seinen absoluten Angstgegner Sinner, gegen den er zuletzt neunmal verlor, könnte er der erste deutsche Wimbledonsieger seit Michael Stich 1991 werden. Stich selbst ist bei dem Turnier als Experte vor Ort.