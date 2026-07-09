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Konzert-Hammer

Helene Fischer filmt ihr Wien-Konzert für eine DVD mit!

Frau mit blondem Haar singt auf der Bühne in rotem Outfit und hält ein goldenes Mikrofon.
© Getty Images
Am Samstag fegt Helene Fischer durch das Wiener Happel- Stadion. Mit einem 360-Grad-Bombast-Spektakel und jeder Menge Kameras. Das Wien-Konzert wird nämlich für den offiziellen Konzertfilm aufgezeichnet!
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Es ist das Konzert des Jahres - und wird nun sogar noch aufgewertet. Am Samstag fegt Helene Fischer mit einem bahnbrechenden 360-Grad-Spektakel durch das Happel-Stadion. Und lässt dabei die Kameras mitlaufen. Das Wien-Konzert wird nämlich für eine DVD mitgeschnitten. "Diese Show wird als offizieller Konzertfilm aufgezeichnet und ihr könnt Teil dieses besonderen Moments sein", verrät Österreich-Fan Helene Fischer die Sensation in ihrer Instagram-Story. Und weiter: „Eure Stimmen, eure Energie und eure Emotionen werden diesen Abend für immer festhalten!"

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Screenshot einer Instagram-Story mit Textankündigung eines Konzertfilms in Wien am 11.07.
Helene Fischer kündigt auf Instagram die Wien-Sensation an. © Instagram

Die Show, mit der Helene ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, verspricht das größte Spektakel des Jahres: 34 Hits, fünf heiße Kostüme, Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Die 25 Millionen Euro teure Bombast-Bühne, von Helene liebevoll "Kleines Monster" getauft, wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel"

Frau in rotem Outfit schwebt an Seilen über eine große Zuschauermenge in einem Stadion.
Abgehoben: Helene Fischer schwebt zum Konzertbeginn vom Stadiondach ein. © Thomas Zeidler

Schon zum Opener "Jetzt oder nie" schwebt Helene vom Stadion-Rang ein. In der Folge liefert sie bei der weit über zweistündigen Hit-Party auch einen Tanz in einem Käfig („Marathon“), Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“), Hydraulik-Plattformen („Atemlos“), stadionfüllenden Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“) und einen Abflug aus dem Kicker-Oval („Phänomen“).

Großes Open-Air-Konzert in einem Stadion mit Bühne und großem Bildschirm, viele Zuschauer.
Rundum-Glücklich-Show. Bühne steht in der Stadion-Mitte. © Thomas Zeidler

Dazu gibt’s viel Fan-Nähe (Selfie-Alarm!), heiße Outfits – vom kessen roten Revue-Girl-Look bis zur schwarz-goldenen Barbarella-Rüstung – und eine Liebes-Show. Zum brandneuen Song „An meiner Seite" liefert Helene eine innige Hochseil-Akrobatik-Einlage in den starken Armen ihres Thomas Seitel. Dem Vater ihrer beiden Töchter. Kuscheln und Kuss inklusive.

Große Gefühle. Bei einem Flugstunt kuschelt Helene mit ihrem Thomas. © Instagram

Ein Herzbeben, wie es Wien noch nie gesehen hat. Und das nun für die Ewigkeit festgehalten wird. Es gibt sogar noch Restkarten.

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