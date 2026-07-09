Konzert-Hammer
Helene Fischer filmt ihr Wien-Konzert für eine DVD mit!
Es ist das Konzert des Jahres - und wird nun sogar noch aufgewertet. Am Samstag fegt Helene Fischer mit einem bahnbrechenden 360-Grad-Spektakel durch das Happel-Stadion. Und lässt dabei die Kameras mitlaufen. Das Wien-Konzert wird nämlich für eine DVD mitgeschnitten. "Diese Show wird als offizieller Konzertfilm aufgezeichnet und ihr könnt Teil dieses besonderen Moments sein", verrät Österreich-Fan Helene Fischer die Sensation in ihrer Instagram-Story. Und weiter: „Eure Stimmen, eure Energie und eure Emotionen werden diesen Abend für immer festhalten!"
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Die Show, mit der Helene ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, verspricht das größte Spektakel des Jahres: 34 Hits, fünf heiße Kostüme, Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Die 25 Millionen Euro teure Bombast-Bühne, von Helene liebevoll "Kleines Monster" getauft, wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel"
Schon zum Opener "Jetzt oder nie" schwebt Helene vom Stadion-Rang ein. In der Folge liefert sie bei der weit über zweistündigen Hit-Party auch einen Tanz in einem Käfig („Marathon“), Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“), Hydraulik-Plattformen („Atemlos“), stadionfüllenden Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“) und einen Abflug aus dem Kicker-Oval („Phänomen“).
Dazu gibt’s viel Fan-Nähe (Selfie-Alarm!), heiße Outfits – vom kessen roten Revue-Girl-Look bis zur schwarz-goldenen Barbarella-Rüstung – und eine Liebes-Show. Zum brandneuen Song „An meiner Seite" liefert Helene eine innige Hochseil-Akrobatik-Einlage in den starken Armen ihres Thomas Seitel. Dem Vater ihrer beiden Töchter. Kuscheln und Kuss inklusive.
Ein Herzbeben, wie es Wien noch nie gesehen hat. Und das nun für die Ewigkeit festgehalten wird. Es gibt sogar noch Restkarten.
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