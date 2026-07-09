Davina Geiss: Wirbel um ihr neues Gesicht

Eigentlich wollte die Millionärstochter auf Social Media nur ein neues Selfie präsentieren, doch statt der gewohnten Komplimente erntet sie aktuell heftige Kritik für ihr verändertes Gesicht.

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Auf den neuesten Schnappschüssen der Geiss-Tochter reiben sich die Follower verwundert die Augen. Davina, die von ihrer Community jahrelang als das bodenständige, natürliche Gegenstück in der glamourösen Jetset-Familie gefeiert wurde, zeigt sich plötzlich in bester Influencer-Manier mit einem markanten Schmollmund. Auf einem aktuellen Selfie posiert sie mit einem klassischen "Duckface" – sehr zum Ärger ihrer treuen Fangemeinde.

In den Kommentarspalten unter dem Beitrag brennt seither der Baum. Anstatt Bewunderung schlägt der 23-Jährigen eine Welle der Enttäuschung entgegen. Die User nehmen sich kein Blatt vor den Mund und kritisieren den vermeintlichen Beauty-Eingriff scharf. "Aufgespritzte Lippen? Natürlich war sie schöner. Sorry", zeigt sich ein Fan frustriert über den neuen Look.

Der Vergleich mit Schwester Shania

Besonders bitter für Davina: Viele Follower ziehen sofort den Vergleich zu ihrer jüngeren Schwester Shania (21), die in der Vergangenheit schon des Öfteren für ihren sehr gestylten und perfektionierten Look kritisiert wurde. "Schade, habe Davina immer für ihre natürliche Schönheit bewundert, jetzt einfach wie ihre Schwester künstlich ohne Ende", lautet ein weiterer, viel beachteter Kommentar.

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Die Frage nach dem "Warum" dominiert die gesamte Diskussion. Viele Fans können schlichtweg nicht nachvollziehen, warum eine ohnehin hübsche, junge Frau beim Schönheitschirurgen nachhelfen lässt. "Warum?? Diese Lippen! Wieso macht man so etwas?", bringt es ein User auf den Punkt.

So sah Davina Geiss (links) noch vor zwei Jahren aus. © Getty Images

Ob Davina hier tatsächlich beim Beauty-Doc war oder lediglich einen verdammt guten Instagram-Filter beziehungsweise extremes Make-up verwendet hat, lässt sie vorerst unkommentiert. Klar ist nur: Ihre Fans vermissen das alte, vertraute Gesicht.