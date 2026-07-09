Aufreger
Gerald Grosz gegen Friedrich Merz: Brutale Abrechnung im neuen Buch
Grosz knöpft sich darin den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen Partei die CDU vor. Grosz versteht es als Abrechnung mit den "Scheinkonservativen".
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"Die Scheinkonservativen sind am Ende. Union wie ÖVP werden dasselbe Schicksal der italienischen Christdemokraten nehmen", so Grosz. "Sie haben ihre Wähler belogen und betrogen, in den Wahlkämpfen rechts geblinkt und nach der Wahl mit Linken gemeinsame Sache gemacht."
In der Groszschen Ziehung sind damit auch Österreichs Kanzler Christian Stocker, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU.
Für sein Buch hat Grosz zwei Interviews geführt: Mit FPÖ-Chef Herbert Kickl und mit der deutschen AfD-Politikerin Beatrix von Storch.
Mit seinem Buch "Merkels Werk. Unser Untergang" gelang Grosz noch letztes Jahr ein SPIEGEL-Bestseller.
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