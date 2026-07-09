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Gerald Grosz gegen Friedrich Merz: Brutale Abrechnung im neuen Buch

Ein Mann im karierten Anzug spricht bei einer Pressekonferenz vor Mikrofonen.
© APA/ERWIN SCHERIAU
Der Polit-Blogger und ehemalige blaue Politiker Gerald Grosz legt Ende August ein neues Buch vor. Am 24. August wird im Grazer Leopold Stocker Verlag "Ausgemerzt – Das Ende der Scheinkonservativen" erscheinen.
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Grosz knöpft sich darin den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen Partei die CDU vor. Grosz versteht es als Abrechnung mit den "Scheinkonservativen".

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Buchcover mit dem Titel "AusgeMERZt" von Gerald Grosz und vier Porträts von Politikern.
© zvg

"Die Scheinkonservativen sind am Ende. Union wie ÖVP werden dasselbe Schicksal der italienischen Christdemokraten nehmen", so Grosz. "Sie haben ihre Wähler belogen und betrogen, in den Wahlkämpfen rechts geblinkt und nach der Wahl mit Linken gemeinsame Sache gemacht."

Ein Mann im blauen Anzug sitzt nachdenklich mit geschlossenen Augen im Parlament.
© EPA

In der Groszschen Ziehung sind damit auch Österreichs Kanzler Christian Stocker, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU.

Ursula von der Leyen am Flughafen mit EU-Flagge im Vordergrund, Menschen im Hintergrund.
© EPA

Für sein Buch hat Grosz zwei Interviews geführt: Mit FPÖ-Chef Herbert Kickl und mit der deutschen AfD-Politikerin Beatrix von Storch.

Ein Mann im Anzug spricht engagiert bei einer Parlamentssitzung in einem modernen Saal.
ABD0063_20260708 - WIEN - ÖSTERREICH: FPÖ-Chef Herbert Kickl am Mittwoch, 8. Juli 2026, anl. einer Sitzung des Nationalrats im Parlament in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER © APA/HELMUT FOHRINGER

Mit seinem Buch "Merkels Werk. Unser Untergang" gelang Grosz noch letztes Jahr ein SPIEGEL-Bestseller.

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