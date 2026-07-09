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Kindischer Krach auf Insta: Schellhorn gegen ÖVP-Landesfürst

Ein Mann mit Brille und Bart blickt nach oben, Hintergrund unscharf und hell.
© APA/ROLAND SCHLAGER
NEOS-Staatssekretär attackiert Vorarlbergs Markus Wallner - und macht einige Tippfehler.
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Man könnte glauben, man ist im Kindergarten - doch tatsächlich matchen sich hier in aller Öffentlichkeit ein ÖVP-Landeshauptmann und ein NEOS-Staatssekretär. Markus Wallner - seit wenigen Tagen sogar Vorsitzender aller Landeshauptleute - begann den kindischen Streit mit einem Instagram-Posting.

Wallner an Schellhorn: "Sepp, wo bist du?"

Wallner fing an. Unter seiner Rede bemängelte der Landeshauptmann die angebliche Reformunwilligkeit der Bundesregierung. "Sepp, wo bist du?", ätzte Wallner in Richtung des ungeliebten NEOS-Staatssekretärs, der ja am liebsten die Bundesländer abschaffen würde. Sieht er doch gerade die Landeshauptleute als die großen Reformbremser.

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Ein Schauferl Sand zurück - mit Tippfehlern

Das kann Schellhorn nicht auf sich sitzen lassen - wie in der Sandkiste wird mit einem Schauferl in Form eines öffentlichen Postings zurückgeschlagen. "Markus, du weißt, dass nicht stimmt, was du sagst! Macht much (!) traurig", schreibt Schellhorn zurück - und begeht in der Hitze der Sandkistenschlacht eine ganze Reihe von Tippfehlern.

Die Antwort Schellhorns.

Fazit. Zwei der höchsten Amtsträger der Republik - deren Parteien ja auch noch gemeinsam in einer Regierung sitzen - hauen in aller Öffentlichkeit aufeinander ein. Und da sollen sich die Wählerinnen und Wähler nicht abwenden.

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