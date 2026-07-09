Politik
TV
E-Paper
Politik

Regierungs-Steuer

Böse Überraschung: Pakete werden noch teurer

Ein Mann spricht energisch am Rednerpult, eine Frau sitzt daneben und hört zu.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Die Paketsteuer - trotz aller Kritik im Nationalrat beschlossen - wird noch teurer. Zu den zwei Euro pro Paket kommt noch die Mehrwertsteuer von 20% dazu. Insgesamt kosten Pakete dann 2,40 Euro mehr.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Kritik daran ist riesig, doch trotz allem ist sie beschlossen worden. Die Paketsteuer soll laut Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) rund 280 Millionen Euro im Jahr in die Staatskasse spülen. Das soll die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel gegenfinanzieren.

Gesetz bringt Wahrheit ans Licht

Die Abgabe gilt ab 1. Oktober für alle Online-Händler mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr. Indirekt sind aber laut Handelsverband rund 4000 kleinere österreichische Händler betroffen, die über Online-Marktplätze verkaufen.

Vom Finanzministerium wurde immer gesagt, dass die Paketsteuer zwei Euro beträgt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wer  das Gesetz genau liest, sieht sofort: Die Rede ist von zwei Euro netto. Brutto, mit 20 Prozent Umsatzsteuer, kostet es für die Händler 2,40 Euro. Und die werden das sicher an die Kunden weitergeben.

Auch interessant

Kärntner Extrem-Schwimmer bezwingt eisigen North Channel

Belvedere liefert mit "Stellprobe" Momentaufnahme einer Sammlung

Mit diesen Hacks bleibt der Nachbarsitz im Flieger (fast) immer frei

Kritiker der neuen Paketsteuer warnten immer davor, dass die Händler die Abgabe an die Kunden weitergeben. Das wird jetzt noch teurer als erwartet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Unsere Werte": Budget-Streit um Ukraine-Hilfen

Schellhorn mit 1. Entbürokratisierungs-Bericht

Hitze: Schulen können ab Warnstufe 2 reagieren

SPÖ-Jungpolitiker: "Wer ist die Stadt mit Deutschproblemen"

Umfrage-Tief – ist SPÖ-Chef Babler noch tragbar?

Böse Überraschung: Pakete werden noch teurer

Thurner hat Nachfolger für gefeuerten ORF-Werbe-Chef

Regierung: Teure Strafen für Verkehrssünder

Kopftuchverbot: VfGH nennt Antrag unzulässig

ÖVP stellt Rosenkranz ein Ultimatum