Mit diesen Hacks bleibt der Nachbarsitz im Flieger (fast) immer frei

Eng aneinandergepresst in der Economy Class zu sitzen, ist für viele Reisende der pure Albtraum. Wir verraten wie Sie mit einfacher Taktik den Sitzplatz neben sich frei halten.

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Die Sehnsucht nach etwas mehr Beinfreiheit und Privatsphäre ist vor allem auf langen Flügen in der Economy Class riesig. Mit der richtigen Taktik bei der Sitzplatzwahl und beim Einchecken lässt sich die Wahrscheinlichkeit für einen freien Nachbarsitz massiv erhöhen.

Tipp 1: Die goldene Buchungsregel für Paare und Alleinreisende

Wer nicht alleine verreist, kann bereits bei der Sitzplatzreservierung eine bewährte Strategie anwenden. Anstatt direkt nebeneinander zu sitzen, sollten Paare gezielt den Fenster- und den Gangplatz in einer klassischen Dreierreihe blockieren. Bei einem nicht komplett ausgebuchten Flug ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass eine fremde Person freiwillig den unbeliebten Mittelsitz wählt. Sollte der Flieger am Ende doch restlos ausgebucht sein, ist das kein Beinbruch: In der Regel sind Passagiere auf dem Mittelsitz mehr als dankbar, wenn man ihnen einen Wechsel auf den Fenster- oder Gangplatz anbietet, damit das Paar zusammensitzen kann.

Alleinreisende können diese Taktik in leicht abgewandelter Form für sich nutzen:

Suchen Sie gezielt nach Dreierreihen, in denen bereits ein Außenplatz (Fenster oder Gang) besetzt ist.

Buchen Sie konsequent den gegenüberliegenden Außenplatz in derselben Reihe.

Dadurch bleibt der Mittelsitz zwischen Ihnen und dem anderen Passagier frei, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser Platz bis zum Schluss unbesetzt bleibt.

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Tipp 2: Der frühe Check-in als Schlüssel zum Erfolg

Ein ganz entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Sitzplatz-Jagd ist das Timing beim Online-Check-in. Da nicht jede Fluggesellschaft eine automatische Erinnerung per E-Mail oder App verschickt, sollten sich Reisende den genauen Startzeitpunkt im Kalender eintragen. Je früher man sich einloggt, desto größer ist die Auswahl und desto besser lässt sich die aktuelle Auslastung der Maschine abschätzen.

Wer sich vorab ein genaues Bild von den besten und schlechtesten Plätzen im jeweiligen Flugzeugtyp machen möchte, kann auf spezialisierte Online-Portale wie Seat Compare zurückgreifen. Hier sieht man auf einen Blick, welche Sitze Einschränkungen haben und wo die Chancen auf eine freie Reihe besonders gut stehen.

Tipp 3: Unbeliebte Plätze gezielt zu Ihrem Vorteil nutzen

Ein echter Geheimtipp ist das bewusste Auswählen von Sitzen, die im ersten Moment als unattraktiv gelten. Plätze direkt vor Trennwänden oder vor den Notausgängen haben oft den Nachteil, dass sich die Rückenlehnen nicht oder nur minimal nach hinten neigen lassen. Da die meisten Passagiere diese Reihen meiden, bleiben die Nachbarsitze hier statistisch gesehen besonders häufig frei. Wer mit einer leicht aufrechteren Sitzposition kein Problem hat, wird hier oft mit einer komplett freien Dreierreihe belohnt, auf der man sich nach dem Start bequem ausbreiten kann.

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Tipp 4: Richtiges Verhalten nach dem Boarding

Sollte die Taktik im Vorfeld nicht aufgegangen sein, gibt es nach dem Einsteigen eine letzte Möglichkeit für einen Wechsel. Sobald die Durchsage "Boarding completed" ertönt und alle Passagiere an Bord sind, kann man sich rasch nach freien Reihen umsehen. Wer auf einem Gangplatz sitzt, hat hier die besten Karten, um schnell zu reagieren.

Vor dem Platzwechsel sollte jedoch unbedingt das Bordpersonal informiert werden. Dies hat nicht nur mit Höflichkeit zu tun, sondern ist auch für den Service wichtig. Wenn Sie beispielsweise spezielle Menüs wie vegane oder laktosefreie Speisen vorbestellt haben, sind diese fest an Ihre ursprüngliche Sitzplatznummer gekoppelt. Eine kurze Information an die Flugbegleiter verhindert hier Missverständnisse. Zudem behalten die Flugbegleiter so stets den Überblick über die Gewichtsverteilung im Flugzeug.

Ein freier Nebensitz lässt sich zwar niemals garantieren, doch wer frühzeitig agiert, strategisch bucht und flexibel bleibt, maximiert seine Chancen auf ein entspanntes Flugerlebnis in der Economy Class erheblich.