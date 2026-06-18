Diese Airlines bieten in der Economy die meiste Beinfreiheit

Mehr Platz, mehr Komfort: Wer 2026 entspannt in den Urlaub starten will, sollte bei der Airline-Wahl genau hinschauen. Denn in der Economy-Class gibt es gewaltige Unterschiede beim Sitzabstand.

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Wer kennt es nicht: Kaum sitzt man im Flugzeug, stoßen die Knie schon am Vordersitz an. Besonders auf der Langstrecke kann zu wenig Beinfreiheit schnell zur Tortur werden. Doch es gibt sie noch – Airlines, die auch in der günstigsten Klasse nicht jeden Zentimeter ausreizen. Ein Ranking von Aviation A2Z zeigt, bei welchen Fluglinien Passagiere in der Economy-Class besonders viel Platz bekommen.

Japan Airlines liegt vorne

Ganz oben im Ranking landet Japan Airlines. Die Fluglinie bietet in ausgewählten Economy-Konfigurationen bis zu 86,4 Zentimeter Sitzabstand. Besonders in der Boeing 787 "Dreamliner" setzt die Airline mit ihrem "Sky Wider"-Konzept auf mehr Raumgefühl und eine angenehmere Kabine. Für Passagiere bedeutet das: weniger Enge, mehr Bewegungsfreiheit und ein deutlich entspannteres Flugerlebnis.

Auch ANA All Nippon Airways spielt beim Komfort ganz vorne mit. Die japanische Fluglinie kommt ebenfalls auf bis zu 86,4 Zentimeter Sitzabstand. Damit zeigt sich: Gerade die japanischen Airlines setzen weiterhin stark auf Service und Komfort – selbst in der Economy-Class.

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Emirates bringt Premium-Gefühl in die Economy

Ebenfalls unter den Spitzenreitern: Emirates. Die Airline bietet in ihren großzügigsten Economy-Konfigurationen ebenfalls bis zu 86,4 Zentimeter Sitzabstand. Besonders an Bord des Airbus A380 können Passagiere von mehr Platz profitieren. Damit beweist Emirates einmal mehr, warum die Fluglinie bei vielen Reisenden als Komfort-Liebling gilt.

Diese Airlines bieten besonders viel Beinfreiheit

Laut dem Ranking von Aviation A2Z zählen diese Fluglinien zu den Economy-Komfort-Siegern:

Japan Airlines – bis zu 86,4 cm Sitzabstand ANA All Nippon Airways – bis zu 86,4 cm Emirates – bis zu 86,4 cm JetBlue – bis zu 82 cm Cathay Pacific – bis zu 81,3 cm Singapore Airlines – bis zu 81,3 cm Qantas – bis zu 81,3 cm

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Warum der Sitzabstand so wichtig ist

Der sogenannte "Seat Pitch" beschreibt den Abstand zwischen einem Punkt am eigenen Sitz und demselben Punkt am Sitz davor. Je größer dieser Wert ist, desto mehr Raum bleibt für die Beine. Gerade bei langen Flügen kann das einen enormen Unterschied machen – vor allem für große Menschen oder alle, die im Flugzeug ohnehin schwer entspannen können.

Während manche Billigfluglinien den Sitzabstand bewusst knapp halten, um möglichst viele Plätze in die Kabine zu bekommen, setzen andere Airlines auf mehr Komfort. Das muss aber nicht automatisch für jeden Flug gelten: Der Sitzabstand kann je nach Flugzeugtyp, Strecke und konkreter Kabinenkonfiguration variieren.

Vor der Buchung genau prüfen

Wer also Wert auf Beinfreiheit legt, sollte vor der Buchung nicht nur auf den Preis schauen, sondern auch auf den eingesetzten Flugzeugtyp und die Sitzkonfiguration. Ein Blick auf Sitzpläne oder Vergleichsportale kann helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Denn eines ist klar: Ein paar Zentimeter mehr Platz können auf einem Langstreckenflug den Unterschied machen – zwischen Urlaubs-Vorfreude und Knie-Krise über den Wolken.