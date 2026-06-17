Laut Ranking: Der schönste Strand auf Mallorca ist...

Mallorca hat unzählige Traumstrände – doch eine Bucht sticht in einem aktuellen Europa-Ranking besonders hervor.

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Türkisblaues Wasser, feiner Sand und eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch: Mallorca ist für viele Urlauber das Strandparadies schlechthin. Doch welche Bucht ist die schönste der Insel? Ein aktuelles Ranking von "European Best Destinations" liefert nun die Antwort: Cala Mesquida im Nordosten Mallorcas ist der bestplatzierte Strand Spaniens.

Im Europa-Vergleich schafft es die beliebte Bucht auf Platz sechs. Damit ist Cala Mesquida nicht nur Mallorcas Nummer eins, sondern auch der höchstplatzierte Strand in ganz Spanien.

Mallorcas schönste Bucht

Die rund 250 Meter lange Cala Mesquida liegt nahe der Gemeinde Capdepera und nur wenige Autominuten vom bekannten Urlaubsort Cala Ratjada entfernt. Besonders beliebt ist sie wegen ihrer natürlichen Schönheit: heller Sand, flach abfallendes Wasser, türkis schimmernde Wellen und eine beeindruckende Dünenlandschaft machen die Bucht zu einem echten Postkartenmotiv.

Trotz ihrer Bekanntheit hat sich Cala Mesquida vielerorts noch ihren ursprünglichen Charakter bewahrt. Hinter dem Strand schließen sich Pinienhaine, grüne Hügel und naturbelassene Küstenabschnitte an. Genau diese Mischung aus Naturkulisse und guter Erreichbarkeit macht die Bucht für viele Mallorca-Fans so besonders.

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Beliebt bei Familien und Urlaubern

Auch die Infrastruktur kann sich sehen lassen: Restaurants, Liegenverleih und Rettungsschwimmer sorgen dafür, dass sich Besucher vor Ort gut versorgt fühlen. Gerade Familien schätzen den Strand, weil das Wasser an vielen Stellen flach ins Meer abfällt.

Ganz unentdeckt ist Cala Mesquida allerdings längst nicht mehr. In der Hochsaison kann es hier schnell voll werden. Zudem sollten Badegäste bei stärkerem Wind vorsichtig sein, da das Meer dann rauer werden kann.

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Die Top 10 der schönsten Strände Europas

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Für Mallorca-Urlauber steht damit fest: Wer die schönste Bucht der Insel erleben will, sollte Cala Mesquida auf seine Reiseliste setzen.