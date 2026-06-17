Enthüllt: So kam es wirklich zum ORF-Blackout

IT-Ausfall bei der APA legte ORF-Livestream bei Österreich - Jordanien lahm. Tausende ORF-User hatten ein Schwarzbild. Wie es zu dem WM-Super-GAU kam.

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Riesen-Wirbel um den Ausfall des ORF-Livestreams beim Österreich-Auftaktspiel gegen Jordanien. Ausgerechnet in der spannenden zweiten Hälfte blieb der Streaming-Bildschirm bei vielen Österreichern schwarz.

Auf Social Media gingen die Wogen hoch. Sogar Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) äußerte sich zu dem ORF-Blackout: "Ich verstehe den Ärger der Österreicherinnen und Österreicher über den ORF." ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler sprach auf oe24.TV von einer "Blamage" und forderte "Konsequenzen".

ORF entschuldigt sich - und schiebt die Schuld auf die APA

Der ORF entschuldigte sich in einem Statement und benannte mit der APA auch gleich einen Schuldigen: "Mit Beginn der zweiten Hälfte kam es bei der APA zu einem Ausfall der Infrastruktur. An der Behebung wurde mit Hochdruck gearbeitet, die enorme Menge der Anfragen machte eine ad-hoc-Behebung entsprechend schwerer. Wir bedauern den Vorfall und möchten uns dafür entschuldigen."

Diese Meldung bekamen tausende Österreicher im ORF-Live-Stream angezeigt. © X

"Loadbalancer" ging in die Knie - dann brach Chaos aus

In der Tat lag der Ausfall nicht im Einflussbereich der ORF-IT, sondern bei der APA (Austria Presse Agentur). Laut einem ORF-Insider, sei die IT aber nicht wegen der enormen Zugriffe zusammengebrochen (zeitweise waren bis zu 250.000 Österreicher gleichzeitig am ORF-Stream, so viele wie noch nie). Stattdessen soll es ein Problem mit dem sogenannten "Loadbalancer" gegeben haben, der eigentlich dafür da ist, möglichst viel Traffic zu ermöglichen. Der "Loadbalancer" sitzt vor den Servern und sorgt dafür, dass die eingehenden Anfragen der User gleichmäßig verteilt werden. Durch die vielen gleichzeitigen Zugriffe konnte das System nach dem Absturz nicht mehr online gebracht werden und stürzte permanent ab. Der Ausfall dauerte fast bis zum Ende des Spiels.

"Super-GAU"

Im ORF prüft man jetzt hinter den Kulissen jedenfalls mögliche Schritte gegenüber der APA. "Der Imageschaden ist natürlich ein Wahnsinn, ganz zu schweigen von den Werbeausfällen, da wir ja keine Werbung am Livestream ausspielen konnten. Das ist ein Super-GAU", so ein hochrangiger ORF-Manager. Doppelt unangenehm für den ORF: Ausgerechnet auf der Konkurrenzplattform JOYN funktionierte der ORF-Live-Stream einwandfrei - dort allerdings ohne ORF-Werbung.

Auch E-Paper-Ausgaben der Tageszeitungen waren von APA-Ausfall betroffen

Betroffen waren neben dem ORF auch fast alle österreichischen Tageszeitungen, bei denen die APA das E-Paper hostet. Auch die Epaper-Ausgaben waren aufgrund des APA-IT-Ausfalls in der Früh nicht abrufbar.