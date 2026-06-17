"Verstehe den Ärger"
ORF-Blackout: Jetzt spricht erster Politiker
In der Früh noch in Weiß, dann in Rot. Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll warf sich für den WM-Auftakt der ÖFB-Elf besonders in Schale. Zum gemeinsamen Fußballschauen im Bundeskanzleramt trug Pröll noch ein weißes ÖFB-Trikot, für das Pressefoyer nach dem Ministerrat trug er dann ein rotes.
Sichtlich gut gelaunt präsentierte Pröll die Pläne der Regierung, Verwaltungsverfahren digitaler und schneller zu machen. „Der Tag hat schon gut begonnen – mit einem 3:1 Sieg für unsere österreichische Nationalmannschaft! Das kann uns zu Recht sehr, sehr stolz machen", so der ÖVP-Staatssekretär.
Aber: "Gleichzeitig war heute in der Früh ein sehr emotionales Thema, das Nicht-Funktionieren des Livestreams. Da verstehe ich den Ärger der Österreicherinnen und Österreicher über den ORF." Bekanntlich kämpfte der ORF bei seinem Online-Livestream mit technischen Problemen.
Dennoch könne er nun den nächsten Erfolg verkünden, leitete Pröll über. Nämlich die Vereinfachung der Verwaltung.
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