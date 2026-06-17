ORF-Blackout während ÖFB-Spiel: Livestream down!

Großer Ärger bei den ORF-Zuschauern. Ausgerechnet während des ÖFB-Auftakts gegen Jordanien bei der WM ist ORF On zusammengebrochen.

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Blackout für die Fußballfans im Internet-TV! Während Österreich bei der WM gegen Jordanien kickte, warf es zahlreiche User bei ORF On aus der Leitung. Der Live Stream des ORF war zeitweise komplett down.

Seit 6:30 Uhr wurden immer mehr Störungen gemeldet, teilweise funktionierte nur das lineare TV. Dort schauten mehr als 1 Million Österreicher zu. Eine neue Rekordquote. Auch im ORF-Stream dürfte das Match für neue Rekordquoten gesorgt haben, viele User wollten am Weg in die Arbeit am Handy schauen. Die ORF-Technik hielt diesem Mega-Ansturm scheinbar nicht stand.

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Für die zahlreichen Stream-Nutzer gab es nur Fehlermeldungen. Dementsprechend groß war der Ärger im Netz!