TV
E-Paper
Sport

Super-Joker mit Tor

Arnautovic: "Bin immer für das Team da!"

© GEPA pictures
Marko Arnautovic war der große Matchwinner für Österreich beim 3:1 gegen Jordanien. Das sagt der ÖFB-Rekordschütze.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit dem 3:1-Elfmetertor hat Arnautovic den nächsten Rekord geknackt, er löst Toni Polster als ältesten ÖFB-Schützen ab: "Ich bin extrem froh und glücklich. Ich freue mich über mein Tor, aber am meisten für die Mannschaft. Wir haben alles gegeben."

Österreich gegen Jordanien

1 / 9

© APA/GEORG HOCHMUTH

© GEPA pictures

©

"Es ist nie ein schönes Gefühl, wenn man nicht von Anfang an spielt. Sasa hat es sich auf jeden Fall verdient. Ich bin immer für die Mannschaft da", so "Arnie", der von Beginn an nur Joker war.

Auch interessant

Rangnick: "Jordanier sind um ihr Leben gelaufen"

Laimer erleichtert: "War sehr intensiv"

Bolsonaro-Sohn muss 4 Jahre in Haft

Sein erstes Tor wurde wegen Hands ab erkannt: "Keine Ahnung, ob es Hands war oder nicht, was will man jetzt machen? Wir brauchen nicht diskutieren, wir haben den Sieg geholt."

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

"Es ist unglaublich, für Österreich bei einer WM auf dem Platz zu stehen. Es gibt nichts Schöneres und wenn man dann auch noch ein Tor macht", sagt der rot-weiß-rote Tor-Held.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

HANDS! Darum zählte das Arnautovic-Tor nicht

Hat Herzog den Jordanien-Ausgleich verschrien?

Alaba: "Es gibt keine leichten Gegner"

Laimer erleichtert: "War sehr intensiv"

Schmid lacht: "Spiegelverkehrter Messi"

Rangnick: "Andere Energie bei einer WM"

ORF-Blackout während ÖFB-Spiel

3:1 - Team-Helden gelingt WM-Traumstart

Wanners Erfolgsrezept: "Mehr zocken!"

Arnautovic: "Bin immer für das Team da!"