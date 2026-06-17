Arnautovic: "Bin immer für das Team da!"

Marko Arnautovic war der große Matchwinner für Österreich beim 3:1 gegen Jordanien. Das sagt der ÖFB-Rekordschütze.

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Mit dem 3:1-Elfmetertor hat Arnautovic den nächsten Rekord geknackt, er löst Toni Polster als ältesten ÖFB-Schützen ab: "Ich bin extrem froh und glücklich. Ich freue mich über mein Tor, aber am meisten für die Mannschaft. Wir haben alles gegeben."

Österreich gegen Jordanien 1 / 9 © APA/GEORG HOCHMUTH © GEPA pictures ©

"Es ist nie ein schönes Gefühl, wenn man nicht von Anfang an spielt. Sasa hat es sich auf jeden Fall verdient. Ich bin immer für die Mannschaft da", so "Arnie", der von Beginn an nur Joker war.

Sein erstes Tor wurde wegen Hands ab erkannt: "Keine Ahnung, ob es Hands war oder nicht, was will man jetzt machen? Wir brauchen nicht diskutieren, wir haben den Sieg geholt."

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"Es ist unglaublich, für Österreich bei einer WM auf dem Platz zu stehen. Es gibt nichts Schöneres und wenn man dann auch noch ein Tor macht", sagt der rot-weiß-rote Tor-Held.