3:1 gegen Jordanien
Laimer erleichtert: "War sehr intensiv"
"Wir wussten vorher, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir hatten Phasen, wo wir es gut gemacht haben. Am Ende hat man unsere Mentalität gesehen, es tut sehr gut, mit drei Punkten zum Start in die WM zu gehen", so Laimer.
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Teamchef Rangnick bot Laimer im offensiven Mittelfeld auf: "Gegen solche Mannschaften ist es immer schwierig, durchzukommen. Aber meine neue Rolle war kein Problem für mich, es war aber auf jeden Fall intensiv."
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