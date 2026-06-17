Laimer erleichtert: "War sehr intensiv"

Thriller in San Francisco! Österreich glückte der erhoffte WM-Traumstart mit dem ersten Sieg seit 1990. Doch die Partie gegen Jordanien erwies sich schwieriger als erhofft. Das sagt Bayern-Star Konrad Laimer.

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"Wir wussten vorher, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir hatten Phasen, wo wir es gut gemacht haben. Am Ende hat man unsere Mentalität gesehen, es tut sehr gut, mit drei Punkten zum Start in die WM zu gehen", so Laimer.

Teamchef Rangnick bot Laimer im offensiven Mittelfeld auf: "Gegen solche Mannschaften ist es immer schwierig, durchzukommen. Aber meine neue Rolle war kein Problem für mich, es war aber auf jeden Fall intensiv."

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