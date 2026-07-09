WM-Held Schlager vor Wechsel zu Kult-Klub

ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager steht laut Berichten der "Salzburger Nachrichten" vor einem Wechsel zum deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen, wo er auf drei Landsmänner treffen würde.

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Schlager könnte bereits beim ersten Werder-Training am Sonntag dabei sein. Von 20. bis 26. Juli bereiten sich die Norddeutschen im Trainingslager in Zell am Ziller auf die neue Saison vor.

Der 30-jährige Keeper des FC Red Bull Salzburg machte bei der Weltmeisterschaft mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Laut den "SN" bekundeten zuletzt Teams aus Saudi-Arabien, Belgien, Zypern und Deutschland Interesse an der Verpflichtung des gebürtigen Salzburgers. Nun soll es bereits eine grundsätzliche Einigung mit Werder Bremen, dem Klub der ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll, geben. Der Medizincheck stehe allerdings noch aus.

Einserleiberl in Bremen vakant

In Bremen ist das Einserleiberl nach dem Abgang von Mio Backhaus zum SC Freiburg aktuell nicht vergeben. Mit dem bei Arsenal ausgebildeten Esten Karl Hein haben die Bremer allerdings bereits einen ambitionierten Torhüter in den eigenen Reihen. Schlager wechselte im Jahr 2023 vom LASK zum FC Red Bull Salzburg. In den letzten drei Jahren war er Stammkeeper, einen Titel konnte er jedoch nicht bejubeln. Sein Vertrag in der Mozartstadt läuft nächstes Jahr aus.

Nachfolge in der Mozartstadt

Bei den "Bullen" könnte der junge Christian Zawieschitzky (19) die Schlager-Nachfolge im Tor antreten.