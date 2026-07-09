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NUR ZWEI TAGE/WOCHE OFFEN

Jäger verraten ihren Restauranttipp nahe Linz

Motto der Runde: Selbst erlegen, selbst Kochen.
Die Lokalchefin betreibt einen Jägerblog.
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Katsdorf. Wer ganzjährig wie wild berichtet, sollte es auch genießen: Beim traditionellen Journalisten-Kochen des OÖ. Jagdverbandes im Restaurant Gründling in Katsdorf (Bez. Perg) tauschten Medienvertreter am Mittwoch Laptop und Kamera gegen Kochschürze und Kochlöffel. Unter der fachkundigen Anleitung von Sabine Gründling, selbst Jägerin, entstanden aus heimischem Wild raffinierte Gerichte – garniert mit guten Gesprächen und viel Humor.

Für Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner ist der gemeinsame Kochabend längst mehr als ein kulinarischer Fixpunkt: "Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch der Journalismus."

Das Gründling gilt als Geheimtipp unter Jägern. Das Lokal hat nur donnerstags und freitags von 16 bis 22 Uhr geöffnet

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