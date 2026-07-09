Jäger verraten ihren Restauranttipp nahe Linz

Die Lokalchefin betreibt einen Jägerblog.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Katsdorf. Wer ganzjährig wie wild berichtet, sollte es auch genießen: Beim traditionellen Journalisten-Kochen des OÖ. Jagdverbandes im Restaurant Gründling in Katsdorf (Bez. Perg) tauschten Medienvertreter am Mittwoch Laptop und Kamera gegen Kochschürze und Kochlöffel. Unter der fachkundigen Anleitung von Sabine Gründling, selbst Jägerin, entstanden aus heimischem Wild raffinierte Gerichte – garniert mit guten Gesprächen und viel Humor.

Für Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner ist der gemeinsame Kochabend längst mehr als ein kulinarischer Fixpunkt: "Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch der Journalismus."



Das Gründling gilt als Geheimtipp unter Jägern. Das Lokal hat nur donnerstags und freitags von 16 bis 22 Uhr geöffnet