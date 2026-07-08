Oberösterreich
TV
E-Paper
Österreich

Am Hauptplatz

Linz hisst Friedensflagge

Klares Zeichen gegen näherkommende Konflikte.
© Stadt Linz
Internationaler Flaggentag setzt in bewegten Zeiten ein sichtbares Zeichen für Dialog und Abrüstung.
OE24 auf Google bevorzugen

LInz Die Stadt Linz setzt am internationalen Flaggentag erneut ein sichtbares Zeichen für Frieden, Dialog und gemeinsame Verantwortung. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) hisste am 8. Juli die Friedensflagge am Hauptplatz. Damit setzt die Stadt Linz ihr klares Bekenntnis als Friedensstadt fort und beteiligt sich einmal mehr an einem internationalen Aktionstag, der den Wert des friedlichen Zusammenlebens in den Mittelpunkt rückt.

Auch interessant

Zwei neue Kulinarik-Highlights am Wiener Rathausplatz

Trump poltert gegen Spanien und kündigt drastische Maßnahme an

Warum jetzt alle dieses klappbare E-Bike kaufen!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

7-Jähriger aus Fenster gestürzt – Spital

Stadt Linz verkauft nun Software

Polizei warnt vor Einbrecherbande

Panikattacke im Attersee: Taucherin (66) gerettet

Flammen-Inferno bei Bordell: Gebäude zerstört

Linz hisst Friedensflagge

Ronnie Wood von The Rolling Stones

Betrunkener vom Gipfel der Drachenwand geborgen

Explosion am Flughafen: Sieben Verletzte

Radfahrer bei Crash mit Auto getötet