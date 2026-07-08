Linz hisst Friedensflagge

Internationaler Flaggentag setzt in bewegten Zeiten ein sichtbares Zeichen für Dialog und Abrüstung.

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LInz Die Stadt Linz setzt am internationalen Flaggentag erneut ein sichtbares Zeichen für Frieden, Dialog und gemeinsame Verantwortung. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) hisste am 8. Juli die Friedensflagge am Hauptplatz. Damit setzt die Stadt Linz ihr klares Bekenntnis als Friedensstadt fort und beteiligt sich einmal mehr an einem internationalen Aktionstag, der den Wert des friedlichen Zusammenlebens in den Mittelpunkt rückt.