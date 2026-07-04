Polizei warnt vor Einbrecherbande

Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt vor einer Einbrechergruppe, die Wohnungen mit Klebefäden zwischen Tür und Türstock markiert, um auszutesten, ob die Bewohner auf Urlaub sind.

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In den vergangenen Tagen wurden bereits Einbrüche in Linz, Traun, Wels und Steyr verübt. Die Exekutive ersucht um erhöhte Wachsamkeit. Wenn man solche Markierungen entdeckt, solle man umgehend den Polizeinotruf oder die nächste Polizeidienststelle informieren.

Die Täter verschaffen sich Zugang zu Wohnanlagen und bringen an den Wohnungstüren - meist im unteren Bereich, wo es die Bewohner nicht so leicht bemerken - dünne Klebestreifen an. Einige Stunden oder einen Tag später wird kontrolliert, ob diese noch da sind. Wenn ja, gehen die Täter davon aus, dass die Bewohner nicht anwesend sind und Einbrüche ohne Störung verübt werden können. Für die bereits laufenden Ermittlungen könne jeder Hinweis von Bedeutung sein, ersuchen die Kriminalisten um Mithilfe. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.