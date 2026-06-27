Helfer (20) nach Unglück bei Reparatur gestorben

Ein 20-jähriger half einem Lenker bei einer Autoreparatur, als der Wagenheber nachgab und er vom Fahrzeug erdrückt wurde.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein 20-Jähriger in Ebensee (Bezirk Gmunden) hat sein Leben verloren, weil er einem ihm zuvor unbekannten Fahrzeuglenker bei einer Autoreparatur helfen wollte. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag mitteilte, befand sich der Mann unter dem mit einem Wagenheber angehobenen Fahrzeug, als dieser aus ungeklärter Ursache nachgab. Das Fahrzeug sei in der Folge auf den Mann gefallen und habe ihn erdrückt.

Ein Passant sei mit dem Wagenheber seines eigenen Fahrzeugs zur Hilfe geeilt. Mit weiteren anwesenden Personen sei es gelungen, den Verletzten zu bergen. Rettungskräfte hätten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, doch sei der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.