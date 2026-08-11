PFOTENHILFE LOCHEN
Glückskatzerl-Trio von Baustelle gerettet
Die Urlaubszeit ist für den Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Bez. Braunau) absolute Hochsaison. Während ständig Tiere ausgesetzt oder abgeschoben werden, will während der Ferien fast niemand Tiere adoptieren. Vor einigen Tagen wurde ein erst zwei Wochen alter Kater in St. Johann am Walde in Oberösterreich ganz alleine mitten auf der Straße gefunden. Am Montag kam dann ein Anruf eines Bauarbeiters in Straßwalchen in Salzburg: Auf der Baustelle klettern drei Katzenbabys herum, keine Mama weit und breit und daneben ein Bach. Glücklicherweise landeten alle Waisen in der Pfotenhilfe. Das Trio hat vom Katzenschnupfen entzündete Augen, ist voller Flöhe und hat Durchfall.
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Keine Kuhmilch
"Leider versuchen Finder oft mit Kuhmilch den hungrigen Babys zu helfen. Diese verursacht aber schweren Durchfall und starke Bauchschmerzen und schadet daher mehr als sie hilft", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.
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