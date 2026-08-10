Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

REVITALISIERUNG

Flüsse brauchen jetzt "kleine Hotels" für Fischwelt

Land OÖ
© Land OÖ
Lokalaugenschein an der versiegenden Gusen und der Waldaist.
OE24 auf Google bevorzugen

"Was wir hier an der Gusen sehen, ist kein vorübergehendes Wetterphänomen. Das ist die Klimakrise, die ganz real vor unserer Haustür steht", sagt Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Montag beim Lokalaugenschein. "Wenn unsere Bäche versiegen, verlieren wir nicht nur wertvolle Lebensräume für Fische und Pflanzen, sondern auch ein Stück Lebensqualität in Oberösterreich. Wir dürfen die Augen vor dieser Entwicklung nicht verschließen, sondern müssen daraus lernen."

Auch interessant

Kein Platz für den Wäscheständer? Diese Alternativen sind platzsparender

Sinner-Schock: ATP-Leader sagt Turnier ab

Wienerberger-Chef Scheuch tritt zurück

Revitalisierung der Waldaist

Nach dem Blick auf die Herausforderungen folgt der Blick auf die Antwort. An der Waldaist in Pregarten und Tragwein zeigt ein Projekt, wie Renaturierung und Klimaanpassung Hand in Hand gehen. Hier geht es nicht um bloße Verschönerung, sondern um eine gezielte Wiederbelebung des Gewässers. "Die Waldaist zeigt uns, dass wir der Natur auch den Raum geben müssen, den sie braucht", betont Landesrat Kaineder beim Besuch der Baustelle. "Wir bauen hier keinen künstlichen Kanal. Wir geben dem Fluss seine Kraft und seine Vielfalt zurück. So schützen wir die Arten und wappnen uns gleichzeitig gegen die Folgen von Hitze und Starkregen." Ein zentraler Punkt ist die sogenannte Vorlandabsenkung.: Durch das Absenken der Flächen neben dem Fluss bekommt er wieder Bewegungsfreiheit. Wenn es zu Starkregen kommt, kann das Wasser in diese neuen Bereiche ausweichen, anstatt mit Gewalt durch einen engen Kanal zu schießen.
.

Steine und Holzkonstruktionen

Durch den Einbau von massiven Holzstrukturen – den sogenannten Logjams – und gezielt platzierten Steinen entstehen kleine "Hotels" für die Fischwelt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Babo Stelzer bedankt sich bei der Gen Z

Potocnik kämpft gegen Linzer Hochhäuser

51-Jähriger mit Quad eingeklemmt

Neue Wettbüros auf Einkaufsmeile: Stadt Linz will ein Einspruchsrecht

Brand an Lärmschutzwand legte Westautobahn lahm

Flüsse brauchen jetzt "kleine Hotels" für Fischwelt

Bahnhofsklo-Putzen & Co.: Kosten fallen für Gemeinden weg

Bäderstudie vom Land OÖ ist "abgestanden"

Hackerangriff auf AK Oberösterreich

Vertraute von LH-Stv. Haimbuchner bekamen Luxus-Sozialwohnungen zugeschanzt