Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

TAG DER JUGEND

Babo Stelzer bedankt sich bei der Gen Z

Jugendgruppe
© Land OÖ
Babo heißt in Jugendsprache Boss, Anführer.
OE24 auf Google bevorzugen

"Junge Menschen übernehmen in Oberösterreich Verantwortung – in den Feuerwehren, den Rettungsorganisationen, in Sport- und Musikvereinen oder vielen anderen Initiativen. Dieses Engagement ist alles andere als selbstverständlich. Es stärkt den Zusammenhalt in unserem Land und verdient Anerkennung sowie bestmögliche Unterstützung. Deshalb investieren wir gezielt in Angebote, die jungen Menschen Chancen eröffnen und ehrenamtliches Engagement fördern", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Vorfeld zum Internationalen  Tag der Jugend am 12. August.

Auch interessant

Überraschender Wechsel von Kylian Mbappé (27)

Konzert-Eklat um Boy George: Sabotage wegen Israel?

Taxi-Abzocke: FPÖ fordert Poller-Sperre

Beim JugendService des Landes OÖ erhalten junge Menschen bis 26 Jahre an 14 Standorten sowie online kostenlose und vertrauliche Beratung zu Themen wie Beruf, Wohnen, Gesundheit oder Auslandsaufenthalten. Zusätzlich unterstützt der Oö. Ehrenamtsfonds Vereine mit bis zu 3.000 Euro pro Projekt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Wettbüros auf Einkaufsmeile: Stadt Linz will ein Einspruchsrecht

Potocnik kämpft gegen Linzer Hochhäuser

Babo Stelzer bedankt sich bei der Gen Z

Bäderstudie vom Land OÖ ist "abgestanden"

Bahnhofsklo-Putzen & Co.: Kosten fallen für Gemeinden weg

Flüsse brauchen jetzt "kleine Hotels" für Fischwelt

Hackerangriff auf AK Oberösterreich

Brand an Lärmschutzwand legte Westautobahn lahm

Vertraute von LH-Stv. Haimbuchner bekamen Luxus-Sozialwohnungen zugeschanzt

51-Jähriger mit Quad eingeklemmt