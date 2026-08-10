Babo Stelzer bedankt sich bei der Gen Z

Babo heißt in Jugendsprache Boss, Anführer.

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"Junge Menschen übernehmen in Oberösterreich Verantwortung – in den Feuerwehren, den Rettungsorganisationen, in Sport- und Musikvereinen oder vielen anderen Initiativen. Dieses Engagement ist alles andere als selbstverständlich. Es stärkt den Zusammenhalt in unserem Land und verdient Anerkennung sowie bestmögliche Unterstützung. Deshalb investieren wir gezielt in Angebote, die jungen Menschen Chancen eröffnen und ehrenamtliches Engagement fördern", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Vorfeld zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August.

Beim JugendService des Landes OÖ erhalten junge Menschen bis 26 Jahre an 14 Standorten sowie online kostenlose und vertrauliche Beratung zu Themen wie Beruf, Wohnen, Gesundheit oder Auslandsaufenthalten. Zusätzlich unterstützt der Oö. Ehrenamtsfonds Vereine mit bis zu 3.000 Euro pro Projekt.