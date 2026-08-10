Brand an Lärmschutzwand legte Westautobahn lahm

Während der Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

St. Florian. Am Sonntag gegen 19 Uhr bemerkten Autofahrer einen Brand neben der Westautobahn A1 bei der Abfahrt Asten/St. Florian, woraufhin vier Feuerwehren alarmiert wurden. Die Rauchentwicklung war auf den Verkehrskameras der Asfinag deutlich zu erkennen. Ein Flurbrand hatte auf die Lärmschutzwand übergegriffen, rund 60 Quadratmeter sind in Flammen gestanden. Erste Löschversuche des Straßendienstes mit einem Feuerlöscher blieben erfolglos. Daraufhin rückten die Feuerwehren aus Rohrbach, St. Florian, Ebelsberg und die Berufsfeuerwehr Linz an.

Autobahnabfahrt gesperrt

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Für die Nachlöscharbeiten mussten Teile der Lärmschutzwand abgetragen und der betroffene Bereich großräumig eingewässert werden. Während des Einsatzes waren zwei Fahrstreifen der A1 gesperrt, der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Die Abfahrt Asten/St. Florian blieb während der Löscharbeiten gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.