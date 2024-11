× Brand im Industriezentrum

Schrott hat im Industriezentrum gebrannt. Ursache noch nicht bekannt.

Bei einem Rohstoffhändler im Industriezentrum Niederösterreich Süd in Laxenburg (Bezirk Mödling) ist am späten Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Schreddermaterial und Autowracks standen in Flammen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Freitag in einer Aussendung.

Eine Ausbreitung auf eine angrenzende Förderanlage konnte verhindert werden.

© APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR LAXENBURG ×

52 Mitglieder von zwei Feuerwehren standen im Lösch-Einsatz. Nach rund zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden.