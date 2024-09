Feuer-Inferno: Polizeischüler rettete älteres Ehepaar

Ein Polizeischüler hat einem älteren Ehepaar vermutlich das Leben gerettet.

Stmk. Dramatische Szenen haben sich am Dienstagmorgen in Frohnleiten abgespielt. Der 21-Jährige war gerade am Weg zum Dienst in die Polizeiinspektion, als er glücklicherweise das Feuer bei einem historischen Einfamilienhaus aus dem 16. Jahrhundert mitten am Hauptplatz bemerkte.

21-Jähriger klopfte und läutete

Der Brand war gegen 7.30 in der Küche ausgebrochen. Ursache war ein technischer Defekt am E-Herd. Nachbarn hatten bereits den Rauch im ersten Stock bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Klar war zu dem Zeitpunkt aber nicht, ob noch jemand im Gebäude war. Der Polizeischüler klopfte und läutete mehrmals an der Tür, bis schließlich der 89-jährige Hausbesitzer öffnete. Der Bewohner hatte selbst die Flammen noch gar nicht bemerkt.

Gemeinsam mit dem 21-Jährigen retteten die beiden die 89-jährige Ehefrau, die noch im Schlafzimmer im ersten Stock war. Alle drei konnten das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr verhinderte löschte den Brand und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Nach etwa einer Stunde gab es bereits wieder "Brand aus". Die Höhe das Schadens war vorerst noch nicht bekannt.