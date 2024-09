Brennender Pkw geriet sorgt für Großeinsatz auf Felbertauernstraße

Der Pkw eines 71-jährigen Österreichers ist Dienstagabend auf der Osttiroler Felbertauernstraße in Brand geraten und hat damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Der Lenker hatte den aufsteigenden Rauch in der Tunnel-Galerie in Fahrtrichtung Mittersill bemerkt, teilte die Polizei mit. Der 71-Jährige lenkte den Pkw noch aus dem Tunnel und blieb am nächsten Parkplatz stehen. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten zum Löscheinsatz an.

Autofahrer unverletzt

Ein nachkommender Pkw-Lenker hatte bereits zuvor begonnen, den Brand im Motorraum mit einem mitgeführten Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Freiwillige Feuerwehr Matrei in Osttirol übernahm dann nach ihrem Eintreffen. Beide Autofahrer blieben unverletzt, das Fahrzeug des 71-Jährigen wurde jedoch erheblich beschädigt. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch fünf Rettungskräfte sowie Streckenposten der Felbertauernmautstraße.