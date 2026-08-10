MONTAGFRÜH
Hackerangriff auf AK Oberösterreich
"Nach technischen Problemen sind wir über unsere telefonischen Hotlines wieder erreichbar. Es kann noch zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Einzelne Web-Services sind derzeit noch nicht verfügbar", gab die Arbeiterkammer Montagvormittag auf ihrer Website bekannt. Es gebe derzeit keinen Hinweis, wer hinter dem morgendlichen Hackerangriff auf die Arbeiterkammer stecken könnte, sagte Direktorin Andrea Heimberger gegenüber ORF OÖ.
Auch interessant
Aus derzeitiger Sicht seien von den Servern der AK keine Daten abgezogen worden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden