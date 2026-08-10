Hackerangriff auf AK Oberösterreich

Ein Hackerangriff soll am Montag in der Früh für Computerausfälle bei der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) gesorgt haben. Betroffen waren die E-Mail-Server wie auch das Telefonsystem.

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"Nach technischen Problemen sind wir über unsere telefonischen Hotlines wieder erreichbar. Es kann noch zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Einzelne Web-Services sind derzeit noch nicht verfügbar", gab die Arbeiterkammer Montagvormittag auf ihrer Website bekannt. Es gebe derzeit keinen Hinweis, wer hinter dem morgendlichen Hackerangriff auf die Arbeiterkammer stecken könnte, sagte Direktorin Andrea Heimberger gegenüber ORF OÖ.

Aus derzeitiger Sicht seien von den Servern der AK keine Daten abgezogen worden.