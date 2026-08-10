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oe24 verlost 100 Sonnenfinsternis-Brillen

100 Sonnenfinsternis-Brillen gewinnen
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Am Mittwoch, den 12. August 2026 erwartet uns ein besonderes Himmelsereignis:

Der Mond schiebt sich vor die Sonne und sorgt für eine partielle Sonnenfinsternis.

In Österreich wird die Sonne dabei deutlich vom Mond bedeckt - in Wien sind beim Maximum rund 85 % der Sonnenscheibe verdeckt.

Die letzte totale Sonnenfinsternis, die in Österreich zu sehen war, war am 11. August 1999.

Video zum Thema

oe24 verlost 100 Sonnenfinisternis Brillen

© oe24

Die wichtigsten Zeiten für dich ⏰

19:22 Uhr – Die Sonnenfinsternis beginnt
20:10 Uhr – Höhepunkt der Finsternis
20:13 Uhr – Die Finsternis endet

Damit du das Spektakel sicher beobachten kannst, verlost oe24 insgesamt 100 Sonnenfinsternis-Brillen rechtzeitig geliefert zum großen Spektakel.

👀 WICHTIG: NUR MIT SCHUTZ BEOBACHTEN!

Niemals direkt in die Sonne schauen!

Auch während einer partiellen Sonnenfinsternis kann das helle Sonnenlicht die Augen dauerhaft schädigen. Eine normale Sonnenbrille reicht dafür nicht aus.

Für die sichere Beobachtung brauchst du eine geeignete Sonnenfinsternis-Brille.

🎁Jetzt 1 von 100 Sonnenfinsternis-Brillen gewinnen!

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